CHP'li Murat Bakan, Soylu'ya '2015 seçimleri'ni hatırlatarak sordu: En üst seviyedeki güvenlik tedbirleri neden alınmaktadır?
CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından seçimde alınması gereken tedbirlerin yer aldığı genelgeyi sordu. Murat Bakan, 2015'te tekrarlanan seçimde dahi bu kadar tedbir alınmadığını belirterek 'tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ikinci bir emre kadar neden hazır kıta bekletildiği' sorusunu yöneltti.
Milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım sürerken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm personele gönderilen 'seçim genelgesi'nde alınması gereken tedbirleri sorgulayan Bakan, İçişleri Bakanı Süleyamn Soylu'ya seslendi.
Murat Bakan, yaptığı paylaşımda Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti:
"Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde;
Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına bakılmaksızın ve bölge ayrımı yapılmaksızın oy kullandıktan sonra evlerine gitmemeleri, birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri, birliklerinden ayrılmamaları ayrıca sandık başında görevli personelin de seçimin bitimine müteakip yine birliklerine dönmeleri ve hazır kıta olarak beklemeleri emredilmiştir.
1. Sanki ülkede Sıkıyönetim Kanunu uygulanıyormuşçasına, bölgesel ayrım yapılmaksızın, emniyet/asayiş görevi olmayan personelin dahil birliklerinde ikinci bir emre kadar hazır kıta bekletilmesinin amacı nedir?
2. Bu emrin verilmesiyle oy kullanacak Jandarma personeline gizli bir baskı uygulanması mı amaçlanmaktadır?
3. AKP’nin 7 Haziran 2015 tarihinde kaybettiği seçimin sonrasında ülkede meydana gelen asayişe müessir olaylar ve kanlı terör olaylarının akabinde 01 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan seçimde dahi bu şekilde bir güvenlik tedbirine ihtiyaç duymayan iktidar, şimdi bu en üst seviyedeki güvenlik tedbirlerini hangi sebeplerle ne tür duyumlara istinaden almaktadır?"
Süleyman Soylu’ya soruyorum:— Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) April 17, 2023
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından tüm Jandarma personeline Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine yönelik olarak gönderilen yazı ile bugüne kadar hiç bir seçimde uygulanmamış şekilde;
Tüm personelin seçimlerde görevli olup olmamasına… pic.twitter.com/wz0t3K80Nh
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