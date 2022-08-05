CHP'li Murat Bakan'dan YAŞ atamalarına sert tepki: 'Listeler Saray'da sadakate göre hazırlanıyor. Atamaların tamamını ifşa edeceğiz'

05 Ağustos 2022 Cuma, 09:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi, askerlerin terfi ve emeklilik durumları karara bağlandı.

Şura’da, 15 Temmuz darbe girişiminde emir subayı Mehmet Akkurt tarafından makam odasında derdest edilen ve Akıncı Üssü’nde rehin tutulmasıyla hafızalara kazınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı.

YAŞ öncesi liyakata dayalı olmayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) geleneğinin aksi yönde kararlara karşı endişesini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın açıkladığı kararları değerlendirdi.

“ETKİSİZ VE YETKİSİZ GÖREV BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI”

Gerçek Gündem'den Merve Çoban'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “AKP iktidarının son YAŞ toplantısıydı… Seçim öncesi komuta kademesi ve üst rütbeye terfi edecek komutanlar belirlendi, bazı komutanların görev süreleri uzatıldı. Etkisiz ve yetkisiz, savaşta ve barışta orduyu komuta yetkisi olmayan görev başkanının ne hikmetse görev süresi uzatıldı” ifadelerini kullandı.

Bakan, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in TSK teamüllere aykırı davranışını ve YAŞ’ta görev süresinin uzatılmasını, “Genelkurmay Başkanı için görev süresinin uzatılma yetkisi kullanılsa da Yaşar Güler “affını” istemeliydi. Hem içinde bulunduğu durumdan kendini kurtarmış olurdu hem de geriden gelen liyakatli komutanlarının önünü açmış olurdu. Yapmadı” sözleriyle sürdürdü.

Murat Bakan, Yaşar Güler’in Erdoğan ile ilişkilerini de eleştirdiği açıklamasında; “Saray'ın memnun olduğu bir profil olduğuna hiç şüphe yok. İradesini başkalarına devretmiş görüntüdeki bir Genelkurmay Başkanı profiline daha iyi uyacak kimseyi bulamadılar ve iktidarları bu kadar sallantıdayken risk almak istemediler diye düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“KİMSENİN DİKKATİNDEN KAÇMADI”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Zaten bazen Dışişleri Bakanı, bazen Milli Savunma Bakanı gibi davranan Hulusi Akar, fiili olarak Genelkurmay Başkanlığı’nı yürütüyor. Öyle ki Tayyip Erdoğan, Bakan Hulusi Akar için “Hulusi paşa” ifadesini kullanmakta bir beis görmüyor. Bunların hiçbiri dikkatimizden kaçmıyor, kimsenin de dikkatinden kaçmamalı” dedi.

Yüksek Askeri Şura’da alınan kararların liyakate ve teamüllere uygun olmadığını vurgulayan Murat Bakan, “Eskiden kuvvet komutanlıklarından gelen listeler değerlendirilirdi. Çünkü görevi kimin hak ettiği onlar tarafından bilinirdi, çünkü liyakat esas alınırdı. Şimdi listeler Saray'da sadakate göre hazırlanıyor. AKP'nin tüm YAŞ kararlarını didik didik inceleyecek, kadrolaşmalara dair tüm detayları not edecek, zamanı geldiğinde gösterdikleri sadakate ve itaate göre yapılan atamaların tamamını ifşa edeceğiz” ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

Murat Bakan, CHP’nin iktidar hedefinde TSK’nin komuta kademesinde alınacak kararlar hakkında politikasını ise şu sözlerle açıkladı:

Önümüzdeki YAŞ’ta, Cumhuriyet’in 100 yılında, Cumhuriyet’in ilke ve değerlerine inanmış bir Cumhurbaşkanı başkanlığında YAŞ toplanacak ve liyakate göre Cumhuriyet’in ilke ve değerlerine inanmış komutanlar hak ettikleri yere gelecek. AKP’nin terfi toplanışına dönen YAŞ, TSK bünyesindeki tüm personelin sorunlarına da çözümler üretecek noktaya gelecek, yeniden gerçek görevlerini tüm hassasiyet ve titizlikle yerine getirecek.

Hiç kimse şunu unutmasın; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilke ve değerlerini, Türk subaylarının Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devrimlerine olan bağlılığı hiçbir siyasi iktidar hiçbir baskı ve şerait bozamaz! Çok kısa süre içinde TSK'nin tüm mensupları da rahat bir nefes alacak...