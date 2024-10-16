CHP'li Murat Emir: 'İktidar tasarrufu yine eğitimden yaptı'

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:53

Güncelleme: 16.10.2024 - 14:53

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk Eğitim Merkezleri’ndeki kursların tasarruf tedbirleri kapsamında açılmamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Emir, "Tasarruf tedbiri adı altında kurslara kota konuldu ve vatandaş talep etse dahi ders açılmıyor. Hem usta öğreticiler hem de kursiyerler mağdur" ifadesine yer verdi. Usta öğreticilerin yıllarca özlük hakkının verilmediğini belirten Emir, şunları ifade etti:

"BİNLERCE USTA ÖĞRETİCİ İŞSİZ KALDI"

“Halk Eğitim Merkezlerinde çalışan binlerce usta öğretici önce maaşları geciktirilerek mağdur edildi ardından dersleri iptal edildi. Bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var, evi kira olanlar var, buradan elde ettiği kazançla aylık geçimini sağlayanlar var. Dönüp, dolaşıp tasarrufu vatandaştan ediyorlar. Usta öğreticilerin mevcut durumuna bakıldığında aslında büyük fedakarlıklarla vatandaşa hizmet ediyorlar. Özlük hakkı, statü ve kıdem tazminatı gibi haklardan mahrumlar. Bunun yanı sıra dini ve milli bayramlarda yapılan maaş kesintileri nedeniyle ellerine geçen meblağ asgari ücretin altına düşüyor. Karın tokluğu bile diyemeyeceğimiz ücretlerle eğitime katkı sağlıyorlar.

"HALK EĞİTİM MERKEZİ'NİN AMACINI ANLAMAMIŞLAR"

Aldıkları bu kota kararına bakıldığında Halk Eğitim Merkezlerinin amacını anlamadıklarını da görüyoruz. Bu kurumun bir amacı da ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı olan yurttaşlarımızın eğitim almasını sağlamaktır. Yani vatandaşların kişisel ve kültürel gelişimine katkı sunarak sosyal yaşama katılmaları ve gelişmeleri hedeflenmektedir. Usta öğreticilerin derslerinin kapatılması toplumsal eşitsizliği artıracaktır. Halk Eğitim Merkezleri, vatandaşlara sosyal ve kültürel katkı sağlayan önemli hizmet kurumlarıdır. AKP iktidarı eğitimin ve toplumsal gelişmenin her türlüsüne karşı olduğu için tasarruf deyince akıllarına ilk olarak eğitim kurumlarının gelmesine şaşırmıyoruz ancak bu karar milyonlarca insanı olumsuz etkileyecek düzeydedir ve bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir.”