CHP'li Müzeyyen Şevkin Adana'da kapanan ticari işletme sayısını açıkladı

08 Kasım 2022 Salı, 11:51

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda Ticaret Bakanlığı 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Dr. Şevkin, 2022 yılı henüz sona ermeden 74 bin 531 esnaf ve sanatkârın faaliyetinin sona erdiğini 13 bin 410 şirketin kapandığını, 15 bin 872 ticari işletmenin kapısına kilit vurduğunu kaydetti.

Kırsal kalkınmanın önemli bir ayağını oluşturan 36 kooperatifin de ne yazık ki kapatıldığını ifade eden Dr. Şevkin, iktidarın özellikle yerel yönetim seçimlerinde istediğini alamadığı ve tam olarak üvey olarak muamele gösterdiği Adana'da 2022'nin ilk dokuz aylık döneminde 334 şirket ile 20 kooperatifin tasfiye edildiğini, 269 şirket, 12 kooperatif ve 240 gerçek kişi ticari işletmenin de kapısına kilit vurduğunu söyledi.

BAKAN MUŞA'A SERT TEPKİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un sunumunda Çukurova Bölgesel Havalimanı bünyesinde Gümrük Müdürlüğü kurulacağını ifade etmesinin ardından söz alan Dr. Şevkin, “Adana Şakirpaşa Havalimanı kapsamında bir Gümrük Müdürlüğü bulunuyor. Sunumunuzda Çukurova Havalimanı'na gümrük müdürlüğü açacağınızı ifade ediyorsunuz. Hayırdır Sayın Bakan, Adana Şakirpaşa'yı kapatmayı mı düşünüyorsunuz? Ne havalimanını ne de Gümrük Müdürlüğünü kapattırmayacağız Adanalılar olarak” dedi.

Bakan Muş’a Adanalı esnafın toplam borcunun sorgulayan, faizinin silinmesini, 2022 yılındaki ihracatın ithalatı karşılama oranını, hedeflenen oran ile elde edilen rakamları açıklamasını isteyen Dr. Şevkin, “Özelleştirme uygulamalarından elde edilen tahsilatlar ne kadardır? Bu paralar nerede harcanmıştır?” sorularını yöneltti.

BORÇ BATAĞINDALAR

2018 yılında 493 bin 704 esnafın kefalet alıp kredi olarak kullanırken bu oranın 2022'nin ilk çeyreğinde 1 milyon 61 bin 627'ye çıktığını dile getiren Dr. Şevkin, “Türkiye'deki 2 milyon 224 bin 738 esnafın yarısı borçlu, diğer yarısı da hacizlerle boğuşur durumda. KOBİ'ler ne yazık ki ciddi ve düzenli artan bir borç yükü altında. Türkiye'de hâlen 4 milyon 219 bin KOBİ borç içinde, yüzde 34 artışla KOBİ başı ortalama 300 bin 379 lira borçlu durumda” diye konuştu.

Piyasaların güven duyması için hukukun ve özel kurulların bağımsızlığının sağlanmasının önem taşıdığını dile getiren Dr. Şevkin, “Türkiye, ticaretine güvenin azaldığı ve bu süreçte ne yazık ki yatırım fakiri bir ülke konumuna getirildiği bir süreci yaşıyor. Bir tarafta kaynağa erişemeyen esnaf ve sanatkâr, diğer tarafta kaynağı kendi kaymağı gibi gören ve hovardaca harcayan bir iktidar. Türkiye maalesef bu iki gerçek arasında ekonomik olarak bocalayıp duruyor” dedi.

2023'te Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma hayallerini anlatanların, 2023'e 1 kala Türkiye'yi 21'nci sıraya düşürdüğünü ifade eden Dr. Şevkin, “Gri liste, ne yazık ki uluslararası kredilerle sınırlı erişim olarak karşımıza çıkıyor. Hoş, yabancı yatırımcının kaçtığı Türkiye'ye sınırlı erişime de razıyız açıkçası” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINA GÖNDERME

Esnaf ve sanatkâr, KOBİ'ler’in kira, elektrik doğal gaz faturalarını vergilerini, SGK primlerini her gün zamlanan fiyatlar karşısında ödeyemezken ve bunun altında boğulurken esnafın sattığını bir gün sonra yerine koyamaz duruma geldiğini vurgulayan CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, Cumhurbaşkanı’nın bakkal projesi açıklamasına da gönderme yaptı. Dr. Şevkin, “Süreci kontrol ettiğimizde ne yazık ki hani "Bakkalları kapatacağız, ne gerek var?" diyen Sayın Cumhurbaşkanı şimdi 6 şehirde 250 noktada Kooperatif Bakkal Projesi uygulanacağını ifade ediyor. "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" diye buradan sormak isteriz doğrusu” dedi.

SAYIŞTAY VURGUSU

Ticaret Bakanlığı’nın ve Bakan Mehmet Muş’un Sayıştay raporlarına önem vermediğini, Sayıştay'ı dinlememeye devam ettiğini dile getiren Dr. Şevkin, son dört yılın denetim raporlarında olan bulguya göre serbest bölgelere tahsisli hazine taşınmazlarının muhasebe kaydının tutulmadığını, Bakanlığa tahsisli olan hazine mülkiyetindeki taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediğini kaydetti. 2017 yılından bu yana Bakanlık uyarıldığı hâlde bu sorunun devam ettiğini vurgulayan Dr. Şevkin, “Tapu kayıtlarında arazi ve tarla görünen Adana Yumurtalık, Mersin, Kocaeli, Ege, Samsun Serbest Bölge arazilerine inşa edilen 563 üst yapının fiilî envanter çalışmasının emlak değerleriyle muhasebe kaydına alınma işlemleri yapılmamış, taşınmazların rayiç değeri güncellenmemiştir. Neden bu işlemler yapılmıyor Sayın Bakan?” diye sordu.

Dr. Şevkin, Ticaret Bakanlığı'nın 2023 yılı için öngörülen 17 milyar 124 milyon 310 bin liralık bütçesinin gerçek anlamda halkın, esnaf ve sanatkârın, küçük ve orta boy işletmelerin, emekçilerin, işçilerin lehine ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda harcanmasını ümit ederek konuşmasını sonlandırdı.