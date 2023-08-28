CHP'li Şevkin'den Hatay için 5 bakana 5 ayrı soru önergesi

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:12

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:12

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Hatay için, 5 ayrı bakana 5 ayrı soru önergesi sundu.

6 Şubat 2023 Pazartesi saat 04.17’de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24’te Kahramanmaraş Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin Hatay ilinde ölümlü ve yıkımlı sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Dr. Şevkin, eğitimden sağlığa, çevre ve yaşam alanlarından ulaştırma ve altyapıya ve ekonomik yaşama kadar derin bir buhran yaşanan Hatay’daki sorunları Meclis gündemine taşıdı.

5 BAKANA 5 SORU ÖNERGESİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle ayrı ayrı soru önergesi sunan Dr. Şevkin, okulların açılmasına kısa bir süre kala sorunların daha çok arttığını kaydetti.

Hatay’ın yeniden hayat bulmak istediğini söyleyen Dr. Şevkin, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, yaklaşık 19 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmenin 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine başlayacağını, deprem bölgesi ve Hatay’da öğrenci, öğretmen ve velilerin büyük tedirginlik içerisinde olduğunu kaydetti.

Depremin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan ‘Deprem Araştırma Komisyonu’ üyesi ve Jeoloji Yüksek Mühendisi bir milletvekili olarak parti heyetiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Hatay’a yaptığı inceleme ziyaretinde sorunları yerinde tespit etme olanağı bulduğunu kaydeden Dr. Şevkin, “23 bine yakın insanımızın hayatını kaybettiği Hatay ilimizde yaşamını sürdüren, deprem gerçeğiyle ve yıkımla baş başa kalan veliler; doğal olarak deprem nedeniyle yıkılan, yerine yenisi yapılmayan, hasarlı olup onarılması gereken okulların akıbetini sorgulamaktadır. Gidecek yerleri olmayan ve Hatay ve ilçelerinde ikamet eden Hataylılar, çocuklarını bulundukları yerlerde okula göndermek istemektedir” dedi.

"HATAY TEK BAŞINA ÜSTESİNDEN GELEMEZ"

Hatay’da depremin ardından 6 ay geçmesine rağmen deprem nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlarıa gerekli hizmetin hâlâ sunulamadığını ve enkaz kaldırma çalışmalarının dahi tamamlanamadığını, Hatay’daki vatandaşların barınma başta olmak üzere temiz çevre ve hijyenden yoksun yaşam mücadelesi verdiğini belirten Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

“Hatay’da en önemli sorunlardan biri de temiz içme suyuna erişilememesidir. Hatay ilimizde belediyelerin 30 yılda gerçekleştirdiği çalışmaların ne yazık ki 120 saniyede yok olduğunu söyleyebiliriz. İklim kriziyle birlikte yaşanan deprem, alt ve üst yapıda ağır hasarlar vermiştir. Özellikle yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde yağışın olmaması da temiz içme suyunun yetersizliğinin ana nedenlerinden biri olmuştur. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin tek başına bu sorunların üstesinden gelmesini beklemek insafsızlık olacaktır."

ULAŞIM SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Depremin yıkıcı etkisinin en ağır hissedildiği Hatay ve ilçelerinde şehir içi ve şehirler arası ulaşım sorununun devam ettiğine işaret eden Dr. Şevkin, “Hatay merkez ve ilçelerindeki moloz döküm alanları, enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle bir çok ana cadde ve ara sokaklarda ulaşım güçlüğü yaşanmaktadır. Ayrıca depremde hasar gören Hatay Havalimanı’nda pist başta olmak üzere bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. İldeki en önemli ulaşım sistemi karayoludur ancak Şehirlerarası tek karayolunda da bir çok sorun yaşanmaktadır. 639 km il ve devlet yolu, 80 km otoyol ve 78 km demir yolu bulunan Hatay’da tüm bu alanlarda sorun yaşanmaktadır. Öte yandan Hatay ili, ivedi olarak hızlı tren sistemine dahil edilmelidir" dedi.

"YARDIMLAR SON DERECE YETERSİZ"

Hatay ilinde diğer 10 ilin toplamından daha fazla bina yıkıldığını, daha fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Dr. Şevkin, şöyle konuştu:

“Bölge ‘Afet Bölgesi’ ilan edilmesine rağmen bu kapsamda yapılan yardımlar son derece yetersizdir. Hatay ilinin ayrı bir kapsamda değerlendirilerek teşviklerden yararlandırılması, hibe, vergi indirimi gibi uygulamalar hayata geçirilmelidir. Aynı anda neredeyse taş üstünde taşın kalmadığı Hatay’da Büyükşehir Belediyesi’ne personel, bütçe, araç-gereç ve ekipman desteği de verilmeli, tüm bakanlıklar yatırım yapmalıdır.

Ayrıca esnafın da neredeyse hiçbir destek alamadığı, bir çoğunun dükkanının yerle bir olduğu, var olanların da işyerlerini açamadığı bölgede finansa erişim kolaylaşmalı ve finans desteği de sağlanmalıdır. Çünkü Hatay’da esnaf ve sanatkar ile iş insanlarının ayağa kalkamaması ekonominin de hiçbir zaman düzelmeyeceği anlamına gelir. Bu konuda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile ilgili kurumlar diyalog halinde olmalı, iş dünyası vergi ve harçlardan muaf tutulmalıdır. Ayrıca ev sahipleri için 5 bin, kiracılar için verilen 3 bin lira kira yardımı çok yetersizdir. Hatay’da en düşük kira gideri aylık 10 bin liradan başlamaktadır. Aylık 60 bin liraya varan kiralık evler de söz konusudur."