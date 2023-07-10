CHP'li Müzeyyen Şevkin: Seçim bitti TOGG gitti

Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.07.2023 - 03:17

Seçimler öncesinde kampanya olarak bir TOGG furyası başlatan bakanların gösterilerinin havada kaldığını ifade eden Şevkin, “Sayın bakanlar birer birer TOGG araçlarıyla gösteri yapmaya başladılar. O kadar ileriye gittiler ki bir belediye başkanı elektrikli Togg aracını egzoz muayenesine götürdü” diye konuştu.

(Müzeyyen Şevkin)

“Seçim geldi geçti; peki, şimdi TOGG makam araçlarından bir anda neden vazgeçildi?” diye soran Şevkin, şunları söyledi: “Bakıyoruz, BMW’ler, Mercedes’ler, Audi’ler makam aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca, en düşük modeli 955 bin lira olan Togg fiyatı 1 milyon 207 bin liraya çıkarak zaten alım gücü düşük olan insanlar tarafından tamamen alınmaz hale geldi. TOGG fabrikası nerede? TOGG satışı neden yapılmıyor?”