CHP'li Müzeyyen Şevkin: Seçim bitti TOGG gitti
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, AKP’nin milli ve yerli araç olarak piyasaya sürdüğü TOGG’un reklamdan öteye geçemediğini vurguladı.
Seçimler öncesinde kampanya olarak bir TOGG furyası başlatan bakanların gösterilerinin havada kaldığını ifade eden Şevkin, “Sayın bakanlar birer birer TOGG araçlarıyla gösteri yapmaya başladılar. O kadar ileriye gittiler ki bir belediye başkanı elektrikli Togg aracını egzoz muayenesine götürdü” diye konuştu.
(Müzeyyen Şevkin)
“Seçim geldi geçti; peki, şimdi TOGG makam araçlarından bir anda neden vazgeçildi?” diye soran Şevkin, şunları söyledi: “Bakıyoruz, BMW’ler, Mercedes’ler, Audi’ler makam aracı olarak kullanılıyor. Ayrıca, en düşük modeli 955 bin lira olan Togg fiyatı 1 milyon 207 bin liraya çıkarak zaten alım gücü düşük olan insanlar tarafından tamamen alınmaz hale geldi. TOGG fabrikası nerede? TOGG satışı neden yapılmıyor?”
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