CHP'li Müzeyyen Şevkin'den Aladağ davasında verilen karara tepki: Aladağ hâlâ daha yanmakta

31 Mayıs 2022 Salı, 20:24

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait kaçak yurtta elektrik kontağından kaynaklı yangın sebebiyle 11’i çocuk 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın istinaf duruşmasına ilişkin açıklama yaptı.

18 kişinin yargılandığı ve 8 kişi hakkında 4 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarının verildiği duruşma kararına yönelik Şevkin şöyle konuştu:

"ÇOCUKLAR ADETA CANLI BİR ŞEKİLDE TABUTA MAHKUM EDİLMİŞLERDİR"

“Aladağ’da 6 yıl önce kız çocukları köylerinde okul olmadığı için cemaat yurtlarına mahkum olup Aladağ’daki Süleymancı yurdunda kalıp, burada eğitimlerini sürdürdüler ama bu süreçte bulaşıkları yıkarken defalarca elektrik çarpmış olmasına rağmen, müfettişlerin defalarca geldiğine pvc olan kapı kolunun takıldığı, müfettişler gittikten sonra kızlar dışarı çıkmasın diye kapı kolunun çıkarıldığı ve her tarafın lambri ile kaplı olduğu, yine yerlerde sentetik halıların bulunduğu bir yurtta ne yazık ki tekniğe uygun olmayan yurt koşullarında çocuklar adeta canlı bir şekilde tabuta mahkum edilmişlerdir.

"ALADAĞ HALA DAHA YANMAKTA"

Burada elektrik kontağından kaynaklı yangın sonucunda 11 çocuk ve 1 belletmen ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Burada esasen yaşanan bir sistem sorunudur. Köy okullarının kapatılması, atanamayan binlerce öğretmen dururken, taşımalı eğitimin yapılması o köydeki çocukların hem yoksunluğu hem yoksulluğu nedeniyle bu cemaat yurtlarında mahkûm kalmış olup orada yaşamlarını yitirmişlerdir. 6 yıldır süren davada her ne kadar istenen noktaya gelinmediyse de daha ağır cezaların verilmesi gerekirse de yine de bir alt mahkeme olan Kozan Mahkemesi’nin birkaç yıl artırılmış cezalar üst mahkemede yargının işlemesiyle hakkın hukukun yerini bulduğu sürece evirilecektir.

Aladağ hala daha yanmakta; Aladağ’da başka kız çocukları, başka çocuklarımız yanmasın diye örnek teşkil etmesi gereken yargı sisteminin daha iyi işlemesini bekliyoruz. Bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir Adana ve kadın milletvekili olarak bu davanın başından beri takipçisiyim ve sonuna kadar da takip etmeye de devam edeceğiz ama öncelik, eğitim sisteminin düzeltilmesi, köy okullarının yeniden açılması, taşıma sisteminin son verilmesi ve öğretmen atamalarının yapılmasıdır.”