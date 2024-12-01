CHP’li Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı hedef aldı: ‘Engellilerin sorunları ‘şahsi’ olarak algılanıyor’

Yayınlanma: 01.12.2024 - 15:59

Güncelleme: 01.12.2024 - 16:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 81 ilden görme engelli yurttaşları, 2-3 Aralık 2024 tarihlerinde, Ankara’da, CHP Lideri Özgür Özel ile buluşturacaklarını duyurdu. “İrade Engel Tanımaz” sloganı ile Görme Engelliler Ulusal Satranç Etkinliği düzenleyeceklerini belirten Nazlıaka, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde engelli bireylerin il bazında dağılımını tahmin eden son araştırma 2011 Nüfus ve Konut Araştırmasıdır. Ülkemizdeki engelliler konusunda bilimsel ve ayrıştırılmış istatistiklerin olmaması sağlıklı bir planlama yapılmasının önünde engel oluşturmaktadır. Bu tablo, iktidarın engellilere yönelik bakış açısını göstermektedir. Engellilerin bilgiye, fiziksel çevreye, hizmetlere, ürünlere ve programlara erişimi önünde yaşadıkları sorunlar sadece ‘şahsi’ sorunmuş gibi algılanmakta, hükümet üzerine düşeni yapmamaktadır. Oysa sosyal devlet anlayışı ile hareket edilmesi gerektiğini defalarca hatırlattık” dedi.

‘LAFTA KALIYOR’

Engelli bireylere ilişkin veri dahi açıklayamayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıgı’nı, “üzerine düşeni yapmamakla” eleştiren Nazlıaka, “Engelliler sadece belli gün ve haftalarda hatırlanmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler Haftası kapsamında yaptığı konuşmada ‘Birlikte atacağımız her adım, engelli vatandaşlarımızın hayatındaki bir zorluğun ortadan kaldırılması, bir ihtiyacının giderilmesini sağlayacaktır’ dese de engelli yurttaşlarımız proteze, tekerlekli sandalyeye, yatağa, hasta bezine yani yaşam koşullarını iyileştirecek hayati öneme sahip ihtiyaçlarını dahi karşılamakta ciddi sorunlar yaşamaktadır. Partimiz, engelli yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. 81 ilde görme engelli bireylerin katılımı ile müsabakalar yaptık. Bu müsabakalardan birinci çıkan görme engelli yurttaşlarımızı, yanlarında refakatçileri ile birlikte 2-3 Aralık’ta Ankara’da ağırlayacağız” Etkinliğin son gününü Anıtkabir ile tamamlayacaklarını belirten Nazlıaka, “3 Aralık’ta saat 10:00’da, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, engelli yurttaşlarımız ile ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı Anıtkabir’de ziyaret edeceğiz. Ardından TBMM’ye geçeceğiz. Yarışmada birinci olana şah, ikinci olana vezir, üçüncü olana ise kale kupası Sayın Özgür Özel tarafından CHP Grup toplantısında takdim edilecek. Genel Başkanımız Grup konuşmasında engelli yurttaşlarımıza ilişkin politikalarımızı anlatacak” dedi.