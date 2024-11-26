CHP’li Nazlıaka’dan kreş tepkisi: AKP kadını geleneksel rollere hapsediyor

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:40

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere gönderdiği bir yazıyla belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına yönelik bir talimat verildiğini açıkladı. CHP’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde yaşananları bir grup gazeteciye değerlendirdi.

YOKSULLARA HİZMET VERİLİYOR

Kreşlerin özetle üç boyutta önemi olduğunu vurgulayan Nazlıaka “Birincisi çocukların gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu yaş grubunda kreşe gitmesi hem sosyal hem eğitsel hem de psikolojik gelişmeye müthiş bir katkı sunuyor. Kreşlerde akranlarıyla iletişim kurmayı, gruplar halinde çalışmayı, disipline girmeyi öğreniyorlar. Bizim kreşlerimiz de ağırlıklı olarak yoksul ailelere hizmet veriyor. Böylelikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının hayata bir sıfır yenik başlamasının önüne geçiliyor. İkincisi hiç şüphesiz kreşler kadınları özgürleştiriyor. CHP’li belediyeler gece kreşleri de açıyor. Gece vardiyasında çalışan kadınlar için de bu inanılmaz büyük bir imkan. 653 kreşimiz var ve 58 bin 843 çocuğa imkan sağlanıyor. Bu kreşler sayesinde kadınlar hem istihdama katılabiliyor hem özgürleşiyor” dedi.

VERİLERLE ANLATTI

Türkiye’deki verilerden örnek veren Nazlıaka “Her üç kadından sadece birisi çalışma hayatının içerisinde. Çalışabilir nüfusta 33 milyon kadın var. Her beş kadından da sadece birisi kayıtlı ve tam zamanlı çalışabiliyor. Bu kadar eşitsizlik varken, kadınlar istihdamın dışına itilirken şüphesiz kreşler kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin yanı sıra toplumsal statüsünü de güçlendiriyor. Üçüncü boyut da ekonomik. Kadınlar ekonominin içine çekiliyor. Hayata daha iyi hazırlanan çocuklar ilerleyen yaşlarda daha iyi bir eğitim alıp nitelikli bir meslek sahibi oluyor. Ekonomiye daha çok katkı sağlayacak bir gelecek inşa ediyor” dedi.

‘AKP ANLAYIŞINI DAYATIYOR’

“AKP, CHP’li belediyelerin yoksul yurttaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerden rahatsız” diyen Nazlıaka “Çünkü bu AKP’nin yapamadıklarının görünür olmasını sağlıyor. Kadını geleneksel rollere hapseden bir anlayışı tercih ediyor” değerlendirmesini yaptı. Buna karşın verilen hizmetlerden geri adım atılmayacağını söyleyen Nazlıaka “ Şimdi çocuklarını CHP’li belediyelerin kreşine veren aile ‘Ne olacak? Kreşimiz kapanacak mı?’ diye düşünüyordur. Hayır, biz her koşulda yoksul yurttaşlarımızın hayatına dokunmaya, kadınları güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.