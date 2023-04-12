CHP’li Nazlıaka, Özlem Zengin ile yaptığı ’23 dakikalık’ görüşmeyi anlattı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 20:02

Güncelleme: 12.04.2023 - 20:02

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 6284 sayılı yasanın kaldırılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi’ne tepki gösterdiği için partisinde hedef haline gelen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’i telefonla aradığını açıkladı.

T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Nazlıaka “23 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptık. Onun da partisi içerisinde nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl linç edildiğini de gördüm” dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhur İttifakı’nı büyütmek için çeşitli partilerle masaya oturan AKP'de Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) öne sürdüğü şartlardan biri olan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un değiştirilmesi, tartışma konusu oldu.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te konuyla ilgili açıklamasında sözkonusu kanunun "kırmızı çizgileri" olduğunu vurgulamıştı.

Zengin, bu açıklamasının ardından sosyal medyada partisinden kimi isimlerin ve bazı dinci çevrelerin hedefi oldu. Zengin, daha sonra konuya ilişkin partisine yakın A Haber kanalına yaptığı açıklamada, geri adım sinyali verdi. "Artık bu kanunla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum" diyen Zengin, "Yorgunum. Yalnızlıktan da yorgunum, camiamızın içinde bulunduğu durumu değerlendirirken de hüzün duyuyorum. Ben tartışılamaz demedim. Keşke daha insani, seviyeli, İslami bir ortamda tartışabilsek" ifadelerini kullandı.