Şenocak sel felaketini '6284'e bağladı! Bakan Yanık ve Özlem Zengin'i hedef aldı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 21:35

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 21:35

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadeleri ve yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle tepki toplayan ilahiyatçı İhsan Şenocak’tan skandal bir çıkış daha geldi.

6284'Ü HEDEF ALDI

AKP'ye yakınlığıyla da bilinen Şenocak, Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel felaketini, aile ve kadınları şiddete karşı koruyan 6284 sayılı kanunla ilişkilendirdi. Geçtiğimiz gün "6284, başörtüsünü modaya mahkum eden “marka Müslümanlığı”nın kırmızı çizgisi olabilir. İslam'ın kızlarının kırmızı çizgisi ise Allah’ın Kitabı ve Rasulu’nün sünnetidir" sözleriyle de gündem olan Şenocak, yeni paylaşımında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, "6284 kırmızı çizgimizdir" açıklamalarına göndermede bulundu.

Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Musibet yağıyor.Allah Teala bize ACZİYETİMİZİ gösteriyor.İbret alıp, İSTİĞFAR etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı ALLAH TEALA’ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine KIRMIZI ÇİZGİ dersek daha çok belâya müstahak oluruz."

Musibet yağıyor.Allah Teala bize ACZİYETİMİZİ gösteriyor.İbret alıp, İSTİĞFAR etme yerine kadın cinayetlerini artıran, boşanma oranlarını patlatan hasılı ALLAH TEALA’ya -haşa- “hükümlerin ailede geçmez” diyen kanun maddelerine KIRMIZI ÇİZGİ dersek daha çok belâya müstahak oluruz. pic.twitter.com/jbs8ZxVFow — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) March 15, 2023

ÖZLEM ZENGİN: KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Cumhur İttifakı'na katılma şartı olarak ileri sürdüğü "kadına şiddetle mücadele"ye yönelik 6284 sayılı yasanın değiştirilmesi için AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kırmızı çizgimizdir" açıklaması yapmıştı.

DERYA YANIK: KABUL EDİLEMEZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise konuyla ilgili “Tartışmaya açılması dahi kabul edilemez, kadına şiddetle mücadele kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullanmıştı.