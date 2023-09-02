CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: IŞİD'in yeni yapılanması araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, IŞİD terör örgütünün Türkiye’de, “Mektebi Furkan” adı altında yeniden yapılanmasının önüne geçmek için önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırmasının açılmasını istedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: IŞİD'in yeni yapılanması araştırılsın
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CHP’li Salıcı, Meclis’e sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, IŞİD terör örgütünün Türkiye’de düzenlediği saldırılarıyla son 10 yılda çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına neden olduğunu anımsatarak, “Ülkemizin örgütün merkezi olan Suriye ve Irak’a sınır komşusu olması nedeniyle Türkiye, örgütün faaliyetlerinden en fazla etkilenen ülke olmuştur. Örgütün Suriye’deki eylemleri bölge halkının ülkemize akın etmesine neden olmuş, Türkiye yaşanan bu göç dalgası nedeniyle 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yapmak durumunda kalmıştır” dedi. 

(Oğuz Kaan Salıcı)

‘HAZIRLIK İÇİNDELER’

Son yıllarda IŞİD’ın saldırılarına son vermesine karşın “örgütün yeni bir hazırlık aşamasında olduğu” bilgisinin geldiğini vurgulayan Salıcı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın IŞID’in yeni yapılanması “Mektebi Furkan” hakkında iddianame hazırladığını söyleyerek Meclis’in de konuya hassasiyet göstermesi gerektiğini vurguladı.

Salıcı önergesinde “IŞİD’in ülkemiz sınırları içerisindeki yeni yapılanmasına karşı tedbir almak adına Meclis araştırması yapılması gerekmektedir” çağrısını yaptı. 


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