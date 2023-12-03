CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Kimse bölünme beklemesin

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

CHP’de kurultay sonrası Denge ve Denetleme Listesi çıkartarak Genel Başkan Özgür Özel’in listesine karşı bir liste sunan CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, bundan sonraki süreçte yapacaklarına ilişkin partisinin Antalya’da yaptığı milletvekili kampından değerlendirmede bulundu.

Listelerine dedikleri gibi denge ve denetleme görevinde olacaklarını söyleyen Salıcı şu ifadelerde bulundu: “Yerel seçim sürecine gidiyoruz. CHP’nin yerel seçimdeki başarısı bizim için her şeyden kıymetli. Süreçte doğrular ya da yanlışlar yapılabilir. Bunlar seçim sonrası konuşulur. Seçim sürecinde bir mikrofon partinin sözcüsüne bir mikrofon bize uzatılacak, başka şeyler söyleyeceğiz gibi bit şeyi kimse beklemesin. Biz böyle bir çift başlılığın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Parti içi muhalefet hareketi olarak görülmeyi de doğru bulmuyoruz.”

‘TAKİP SÜRECİ VAR’

Partide bir bölünme olmadığını vurgulayan Salıcı, “CHP’nin bölünmesini bekleyen varsa daha çok bekler. CHP bir lider etrafında bir araya gelmiş, o lider ayrılınca dağılan bir parti değil. Bu sağ partilere özgü bir şey. Biz üye, örgüt, program partisiyiz. Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanken parti üyesi olan kişilerin çoğu önceden de olan kişilerdi. Biz partinin, Atatürk’ün ilkelerine, sosyal demokrat çizgiye inandığımız için partide bulunan insanlarız. Partideki varlığımız bir kişiye indirgenemez. Kurultayda farklı tavırlarımız olur ama biz günün sonunda yoldaşız” ifadelerini kullandı.

Kurultayda verilen tüzük değişikliği gibi sözleri takip edeceklerini belirten Salıcı, “Genel başkanımızın kurultayda verdiği sözlerin sadece kurultayda kalmasını istemeyiz. O sözler bizim önemsediğimiz sözler. Tutulması için üzerimize düşen bir şey varsa yapacağız. Hızlı bir şekilde yapılması için takipteyiz” dedi.