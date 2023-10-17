CHP'li Salıcı: Türk vatandaşlığı pazara düştü, ederi de 400 bin dolar

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:55

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:55

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı konut satış istatistiklerine göre yabancılara konut satışının son 10 yıldaki artışına tepki gösterdi.

Bugün X hesabında konuya ilişkin bir video yayınlayan Salıcı, paylaşımına, “Konut satışlarında yabancıların payı 10 yılda 4’e katladı. Türk vatandaşlığı pazara düştü. Ederi de 400 bin dolar. Usulsüz-şartsız şekilde, ‘Ver parayı, al konutu, vatandaşlık da yanında bedava’ anlayışı doğru değil. Bu, ekonomik kriz kaynaklı bir siyasi çürüme” notunu düştü.

Salıcı, şunları söyledi:

“Türk vatandaşlığı resmen pazara düştü. Ederi de 400 bin dolar. Nerede kaldı vatana duyduğumuz duygusal bağ? Nerede sadakat? Bu topraklarda bayramlarda ziyaret edeceği bir mezar taşı dahi olmayan, sabah ayazında kalkıp bu ülkenin okullarına gitmemiş, bizim işletmelerimizde ekmek parası için çalışmamış, askerlik yapmamış, bu topraklarda âşık olmamış, millî takım gol atınca sevinmemiş, ortak acılarımızı yaşamamış, bu toprakların dilini bilmeyen, kültüründen bihaber bir insan bizim vatanımızla nasıl bağ kurabilir? Vatandaşlık neden 400 bin dolar da 1 milyon dolar değil örneğin? Veya neden 200 bin dolar değil? Çok mu ucuz, yoksa fahiş fiyat mı? Ben, vatandaşlığa paha biçemiyorum. Ama bir şeyi iyi biliyorum: Ekonomik kriz demek; siyasi çürüme demektir.

"VER PARAYI AL KONUTU, VATANDAŞLIK YANINDA BEDAVA"

Dünyanın her yerinde, o ülkede konut sahibi olan yabancıya kolaylık sağlanır: Oturum izni verirsiniz, dil şartı ararsınız. Ama Türk lirasının değerini yerle bir ettikten sonra, yabancı yatırımları çekemedikten sonra vatandaşlığı pazara düşüremezsiniz. ‘Ver parayı, al konutu, vatandaşlık da yanında bedava’ diyemezsiniz.”