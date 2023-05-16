CHP'li Onursal Adıgüzel kimdir? Onursal Adıgüzel CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden neden istifa etti?

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:12

Güncelleme: 16.05.2023 - 11:12

CHP'li Onursal Adıgüzel, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. CHP'li Onursal Adıgüzel, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?



Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya'da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çeşitli özel sektör firmalarında Endüstri Mühendisi ve yönetici olarak görev yaptı.

ONURSAL ADIGÜZEL'İN SİYASİ KARİYERİ

Eylül 2010 ile Ocak 2011 tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları MYK üyesi olarak görev yapan Adıgüzel, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 34. Olağan Kurultay'da, 18. Olağanüstü Kurultay'da ve 36. Olağan Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, Şubat 2018'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 26. yasama döneminde TBMM AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, Çevre Komisyonu ve CHP Kadın Çocuk Hak ve İhlalleri İnceleme ve İzleme Komisyonu üyeliği yapan Adıgüzel, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

ONURSAL ADIGÜZEL EVLİ Mİ?

Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evli, bir çocuk babasıdır.

ONURSAL ADIGÜZEL NEDEN İSTİFA ETTİ?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde, Millet İttifakı kanadında "veri akışının tıkanması" eleştirilere neden oldu. Bu konuda harekete geçen CHP, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.



CHP'nin seçim sisteminin ve veri akışının tıkanması nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hiçbir aksama yaşanmadığını" savunan Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum."