CHP'li Orhan Sümer: 'Şehirlerin Teksas'a dönmesi an meselesi'

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:40

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Türkiye öyle bir duruma getirildi ki kimse kendini güvende hisetmiyor. Herkes, ‘kendi güvenliğimi nasıl sağlarım’ korkusu içinde yaşıyor. Gücü olan yasal yollara başvurarak 25 bin 30 bin bağış parası ödeyip, gerekirse rüşvet verip silah almanın yoluna giderken, gücü olmayan ise ruhsatsız da olsa silahım olsun yolunu tercih ediyor. Şehirlerin Teksas’a dönmesi an meselesi” açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer; bazı kentlerde silah ruhsatı satışlarında “bağış” adı altında para istendiği yönündeki iddiaları, TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Sümer, önergesi ile ilgili açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Vatandaşlarımız ne yazık ki sınırların güvenliğinden tedirgin durumdalar. Her geçen gün kamyonet kasasında nereden geldiği belli olmayan kişilerin şehir merkezlerine bırakıldığı videolar ile karşılaşıyoruz. Sınırlarımızdan elini kolunu sallaya sallaya gelen hangi milletin vatandaşı olmayan kişileri görüyoruz. Yine şehirlerimizde gerçekleşen adli olaylarda sığınmacı ve mültecilerin etkili olmaya başladığını üzülerek takip ediyoruz. Bu durum vatandaşları bireysel olarak silahlanmaya itiyor. Yapılan araştırmalarda vatandaşlar ülkede sınır güvenliğinin olmadığını, kendilerini güvende hissetmedikleri için silahlanmaya gittiklerini belirtiyorlar. Ekonomik krizin etkisiyle ne yazık ki tahammül sınırı azalan vatandaşların silah kullanım oranı artıyor. Silah ruhsatı almak isteyenlerden ise bağış adı altın istenilen paralar ise tam bir rezalet.

Türkiye öyle bir duruma getirildi ki kimse kendini güvende hisetmiyor. 20 yıllık AKP iktidarının memleketi getirdiği durumda herkes kendi güvenliğimi nasıl sağlarım korkusu içinde yaşıyor. Gücü olan yasal yollara başvurarak 25 bin 30 bin bağış parası ödeyip, gerekirse rüşvet verip silah almanın yoluna giderken, gücü olmayan ise ruhsatsız da olsa silahım olsun yolunu tercih ediyor.

"SİLAH RUHSATI TALEPLERİ PATLAMA YAPMIŞ DURUMDA"

Bazı illerimizde silah ruhsatı talepleri patlama yapmış durumda. Bir çok ilimizde gün geçmeden cinayet haberleri ile karşılaşıyoruz. Yetkili makamların hem bu iddilara cevap vermesi hem de bireysel silahlanmanın önüne geçmesi gerekiyor

Ekonomik nedenlerde ötürü yaşanan kavgalar, yaralamalar, cinayetler her gün haber bültenlerinde yerini alıyor. Millet bu kadar büyük bir buhranın içerisindeyken silah ruhsat taleplerinde patlama yaşanması ne yazık ki hayra alamet değildir. Şehirlerin Teksas’a dönmesi an meselesidir. İlgili Bakanlığın tüm çevresel nedenleri göz önüne alarak silahlanmanın önüne geçmesi gerekmektedir.”

Sümer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Türkiye genelinde son iki sene içerisinde kaç bireysel taşıma ve bulundurma silah ruhsatı başvurusu olmuştur? Şanlıurfa ilimizde yirmi beş bin kişinin silah ruhsatı almak için başvurduğu, bu başvuruların on binin imzada, on beş binin ise incelemede olduğu doğru mudur?

Şanlıurfa’da silah ruhsatı alabilmek için bağış yapılması istendiği bu rakamın ise on bin liradan yirmi beş bin liraya yükseltildiği iddiaları doğru mudur? Adana’da son iki sene içerisinde kaç adet taşıma ve bulundurma silah ruhsatı başvurusu yapılmış, kaç tanesi onaylanmıştır?

Bireysel silahlanmanın önüne geçmek için Bakanlığınızın uyguladığı programlar nelerdir? Türkiye’de kaç adet ruhsatsız silah bulunduğu ile ilgili Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Son üç sene içerisinde ruhsatsız silah satışından hüküm giymiş kaç kişi vardır? Şehirlerin demografik yapısı, gelenek ve görenekleri, silaha olan tutkuları ve adetleri göz önüne alınarak silahsızlandırma için projeler düşünülmekte midir?

Bireysel silahlanma sayısının yüksek olduğu illerde adli olayların engellemek üzere Bakanlığınızın gerçekleştirdiği bir program var mıdır? Silah Ruhsatı alabilmek için yapılması gereken bağış miktarını nasıl belirlenmektedir? Yasal yollar ile silah ruhsatı almak isteyen vatandaşların bağış yapmaya zorlanması yasal mıdır? Son üç sene içerisinde yıl yıl belirtilmek üzere gerçekleşen adli olaylarda kullanılan silahların kaç tanesi taşıma veya bulundurma ruhsatlı, kaç tanesi ruhsatsızdır?”