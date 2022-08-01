Bireysel silahlanma her geçen gün artarken... Şimdi de 'kiralık katil' sitesi ortaya çıktı

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:11

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son rapora göre, kamu görevlisi ve güvenliklerin yanı sıra Türkiye'de 185 bin 153 kişi ruhsatlı silah taşıyor.

Türkiye'de birçok kişi tarafından sahiplenilen ruhsatlı/ruhsatsız silahlar tehlike saçıyor. Son zamanlarda artan cinayet haberleri de birçok olayda bireysel silahlanmanın herkes için risk oluşturduğunu gözler önüne seriyor.

Toplumsal bir mesele haline gelen bireysel silahlanma, şiddeti de beraberinde getiriyor. Türkiye'deki bu sorun her gün en az bir ölümle büyümeye devam ediyor.

ŞİMDİ DE KİRALIK KATİL SİTESİ...

Bireysel silahlanma tüm yurttaşlar için büyük bir risk taşırken, şimdi de 'kiralık katil' hizmeti verdiği iddia edilen bir site ortaya çıktı.

Her yerde boy boy reklamı yapılan sitede, neden kendilerinin seçilmesi gerektiği ise şöyle anlatılıyor:

"Kiralık Tetikçi hizmeti alırken en önemli şey GİZLİLİK ve ANONİM olmaktır. Kimliğinizin adresinizin telefonunuzun vb. bilgilerinizin kimse tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Sadece bu şekilde sorunsuz olarak kiralık tetikçi hizmeti almanız gerekmektedir. Aksi takdirde deşifre olup azmettirici olmaktan yüksek hapis cezası alabilirsiniz. Düşmanınızdan kurtulmak isterken tam tersi durumlarla karşılaşmanız olasıdır"