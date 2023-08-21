CHP'li Orhan Sümer: Şirketlerin tek seçeneği kepenk kapatmak

Yayınlanma: 21.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.08.2023 - 03:00

Şirketler için kepenk kapatmanın tek seçenek haline geldiğini vurgulayan Orhan Sümer, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre temmuz ayında kapanan şirket sayısı aylık yüzde 10.7, yıllık yüzde 30.3 arttı. TOBB’un tutumunu hepimiz biliyor. Patronlar iktidarlarla iyi geçinmek isterler. Ancak bıçak o kadar kemiğe dayandı ki artık yayımladıkları raporlarla krizi yansıtmaya başladılar” diye konuştu.

(Orhan Sümer)

‘SARAY ZENGİNLEŞSİN DİYE’

Yurttaşın ekonomik krizin içerisine itildiğine dikkat çeken Sümer, “Saray sosyeteleri zenginleşti. Bu ekonomik yanlışlar Saray ve çevresindekiler daha da zenginleşsin diye yapıldı” diye konuştu.

