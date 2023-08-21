CHP'li Orhan Sümer: Şirketlerin tek seçeneği kepenk kapatmak
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, ekonomik kriz nedeniyle kapanan şirketleri ve esnafın yaşadığı sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı.
Şirketler için kepenk kapatmanın tek seçenek haline geldiğini vurgulayan Orhan Sümer, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre temmuz ayında kapanan şirket sayısı aylık yüzde 10.7, yıllık yüzde 30.3 arttı. TOBB’un tutumunu hepimiz biliyor. Patronlar iktidarlarla iyi geçinmek isterler. Ancak bıçak o kadar kemiğe dayandı ki artık yayımladıkları raporlarla krizi yansıtmaya başladılar” diye konuştu.
(Orhan Sümer)
‘SARAY ZENGİNLEŞSİN DİYE’
Yurttaşın ekonomik
krizin içerisine itildiğine
dikkat çeken Sümer, “Saray
sosyeteleri zenginleşti. Bu
ekonomik yanlışlar Saray
ve çevresindekiler daha da
zenginleşsin diye yapıldı” diye
konuştu.
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