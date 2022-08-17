CHP'li Orhan Sümer: 'Yoksulluk cinnete dönüşüyor'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:59

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Adana'da son bir haftada cinayetlerin artığını ifade etti. Sümer, ekonomik kriz kaynaklı cinayetlerin daha da artış gösteceğini söyledi.

EKONOMİK KRİZ CİNNETE DÖNÜŞÜYOR

Sümer, “Ne yazık ki Saray İktidarı ekonomik nedenleri sadece rakamlardan ibaret görüyor. Oysa bu durumun birde sosyolojik ve psikolojik durumu var. Geçinemeyen insanlarda sürekli olarak mutsuzluk ve depresyon baş gösteriyor. İnsanların tahammül sınırları düşüyor. En ufak olayla istenmeyen sonuçlara yol açıyor. Borçlu-alacaklı, ev sahibi-kiracı, esnaf-toptancı gibi hem toplumsal hem de ekonomik çarkların içerisinde önemli yer tutan gruplar artık işe şiddet yoluna götürüyor. Tamamen ekonomik nedenlere dayalı bu durum ekonomik krizi cinnete dönüştürüyor" açıklamasında bulundu.

TOPLUMDAKİ ŞİDDET GİDEREK ARTIYOR

“Çocuğuna harçlık veremeyen, evine ekmek parası bırakamayan, akşam çocuklarının istediklerini alamadan dönen insanların bunu en yakınlarında olan eşi veya çocuklarına şiddet olarak yansıttığını görüyoruz. Ekonomik nedenler vatandaşları o kadar zorluyor ki insanlar sosyalleşemiyorlar. Baskılardan dolayı üç-beş kişi bir araya gelip sorunlarını anlatmaya korkar duruma geldi" diyen Sümer, "Bu da toplumda psikolojik baskıya yol açarak insanları şiddete meyilli hale getiriyor. İşsizlik, gelecek, kaygısı, kiralar, faturalar, borçlar derken bir anda şiddet vakalarının patladığını görüyoruz” dedi.

ADANA’DA SON BİR HAFTA’DA ADLİ VAKALARDA PATLAMA YAŞANIYOR

Orhan Sümer, “Türkiye genelinde yaşanan şiddet ve adli vaka olaylarına Adana penceresinden bakacak olursak aslında pilot bir il seçmiş oluruz. Ekonomik kriz kaynaklı, işsizliğin, borçların, geçim sıkıntısının giderek arttığı bir şehirde adli vakalarda aynı oranda yükseliyor. Uyuşturucu kullanımı, darp, hırsızlık gibi olaylarda patlama yaşanıyor. Bununla birlikte ne yazık ki özellikle son bir haftada cinayet vakaları da istenmeyecek seviyede artmış durumda. Bu duruma müdahale edilmezse zaten rakamlardan anlaşıldığı üzere ne yazık ki Adli vakalar giderek artacak” dedi.