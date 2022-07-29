CHP'li Orhan Sümer: 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:46

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, yetişkin hasta bezlerinin devlet tarafından ödenen rakamın kesintisiyle uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

İKTİDAR TASARRUFU YETİŞKİN HASTA BEZİNDE BULDU

Orhan Sümer, “Ay’a gideceğiz, uzaya çıkacağız, ekonomimiz uçuyor, Avrupa bizi kıskanıyor, yalanları bir yana; Türkiye’de vatandaşlar ekonomik anlamda büyük sıkıntı çekiyor. İktidar bu sorunları çözmek şöyle dursun mevcut problemlere yenisini ekliyor. Kendi saltanatlarından, lüks yaşamlarından, pahalı gözlüklerinden, marka çantalarından ödün vermeyenler, vatandaşın ağır hastasına bağladığı, kullanmak zorunda olduğu yetişkin bezine devletin ödediği rakamda kesintiye gitti. Tasarruftan anladıkları milletin en ihtiyacı olan ürünlerde devletin ödediği kısmında kesinti yapmak” dedi.

"HASTA BEZİ İÇİN ÖDENEN RAKAM SADECE 200 LİRA"

Orhan Sümer, “Önceden ağır hastaların yetişkin bezleri devlet tarafından karşılanıyordu. Ekonomik yanlışlar hastaların kullandığı yetişkin bezlerinin fiyatını da yükseltince saray iktidarı hemen ödenekte kesinti yapmaya gitti. Bir kutu yetişkin bezi için hasta yakınına 200 lira ödeniyor. Oysa içinde sadece 30 tane olan, yani hastanın günde bir defa kullanabileceği bez kutusunun fiyatı medikallerde 250 lira. Yaşlı hastalarımızın bez parasını dahi ödeyemeyecek ekonomik durumu yaratanlar hiç utanmadan vatandaştan sabır bekliyor" dedi.

"SARAYDA YAŞAYANLAR HASTA SAHİPLERİNİN HALİNDEN ANLAMIYOR"

Orhan Sümer, “Birçok evde yaşlı ve ağır hasta var. Ne yazık ki yetişkin bezi kullanmak zorundalar. Saray sosyeteleri milletin hastasına bağladığı bezden kesinti yapana kadar, 5’li çeteye sağladığı rant musluklarını kapatmalıdır. Bu tablo devleti düşürdükleri durumun, İktidarın tükenmişliğinin ve acizliğinin resmidir. Az kaldı. İlk seçimde Türkiye’nin hasret çektiği aydınlığa hep birlikte kavuşacağız" dedi.