CHP'li Özçağdaş eğitimdeki sorunları gündeme getirdi: '2 bin lira burs ile 3 öğün sadece bir simit yiyip bir çay içebilirsiniz'

Yayınlanma: 27.08.2024 - 17:28

Güncelleme: 27.08.2024 - 17:36

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında Bolu'yu ziyaret etti.

Özçağdaş, sabah saatlerinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ile birlikte eğitim sendikalarının temsilcileri akademisyenler ve velilerle bir araya geldi. Eğitim paydaşlarının ülke genelinde ve Bolu özelinde karşılaştığı sorunları dinleyerek yanıtlayan Özçağdaş daha sonra belediye binasında Özcan ile görüşme gerçekleştirdi. Özçağdaş, görüşmenin ardından CHP İl Binası’nda basın açıklaması yaptı.

‘İKTİDAR PARTİSİ MENSUPLARI BİLMİYOR, GÖRMÜYOR’

Eğitimin Türkiye’nin gelecek 10 yılını etkileyeceğini söyleyen Özçağdaş, OECD verilerine ışık tutarak “Çocuklu aileleri eylül ayında bir kaygı sarar. Çünkü eğitim masraflı bir konu. Türkiye maalesef dünyada ebeveynlerin en çok para harcadığı ülkelerden biri” dedi. Özçağdaş, asgari ücrete zam yapılmamasını ve emeklilerin aylıklarının düşüklüğünü eleştirerek, Birleşik Kamu İş’in araştırmasına göre 2019-2024 yılları arasında okula başlama masraflarındaki artışın ortalama yüzde 88.8 olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Özçağdaş, “Bu rakamları maalesef iktidar partisi mensupları bilmiyorlar, görmüyorlar” ifadelerini kullandı.

‘YARDIM ALMAYACAĞIZ SÖYLEMLERİ GEÇERSİZDİR’

Okullarda güvenlik ve temizlik görevlisi bakımından eksiklikler olduğunu vurgulayan Özçağdaş, son zamanlarda yaşamını yitiren öğrencilere dikkat çekti. Özçağdaş, “Maalesef okullarımızda en temel hizmetler bile velilerin katkıları olmasa karşılanabilir durumda değil. Tüm okullarımızın güvenlik görevlisine ihtiyacımız var. 100 binin üzerinde temizlik görevlisine ihtiyacımız var. MEB bunları sağlamadığı sürece bağış toplamayacağız, yardım almayacağız söylemleri geçersizdir” diye konuştu.

Okullardaki eksiklikler için çözüm öneren Özçağdaş, “MEB, 15 milyon 887 bin 296 öğrenci için kişi başı bin lira okul ödeneği gönderirse toplam 15 milyar 88 milyon lira yapıyor. Bu parayla bütçenin yaklaşık yüzde 1,45 i kullanılmış olur” diyerek bu projenin uygulanması çağrısında bulundu.

‘YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞLARA TERK EDİLDİLER’

‘Öğretmenlerin yoksulluk sınırının çok altında maaşlara terk edildiğini’ söyleyen Özçağdaş, öğretmenlere eğitim öğretime hazırlık ödeneği kapsamında bir maaş ödenek verilmesi gerektiğini söyledi.

Özçağdaş, öğretmenler gününde öğretmenlere bir maaş kadar ikramiye verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa da dikkat çeken Özçağdaş, “Bu iktidarın maalesef en başarısız olduğu alanlardan birisi üniversite sayısını artırırken barınma ihtiyacını karşılayamamasıdır. 3 kişilik odalara 6 kişi aldığınızda sorunu çözmüş olmuyorsunuz” dedi.

Öğrencilerin aldığı 2 bin liralık KYK ücretlerinin düşüklüğüne de dikkat çeken Özçağdaş, “2 bin lira burs ile 3 öğün sadece bir simit yiyip bir çay içebilirsiniz. Üniversite açmak elbette kıymetli. Ama onun içerisinde okuyacak öğrencilerin sorunlarını görmek, öğretim görevlilerinin partizanca atamalardan oluşmayan bir ortamda öğrenimini görmesi de önemli” ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, Bolu ile ilgili olarak ise çevre ilçelerdeki bazı okulların ikili öğretimden çıkarılmasını, devletin yoksul ailelerin çocuklarına sıcak yemek vermesini, bir bardak temiz su verilebilmesini önemsediklerini söyledi. Özçağdaş, açıklamanın ardından Bolu Valisi ile de görüşecek. Daha sonra ise halk toplantısında yurttaşlarla bir araya gelecek.