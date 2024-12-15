CHP’li Özçağdaş’tan sert tepki: ‘Öğrencilere bir öğün yemek 190 milyar lira, verdiğiniz vergi indirimleri 701 milyar lira’

Yayınlanma: 15.12.2024 - 21:10

Güncelleme: 15.12.2024 - 21:10

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Meclis'e selam getirdim" diyerek cezaevinde bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Can Atalay, eski İBB Şehir Plancıları Odası Başkanı Tayfun Kahraman, iş dünyası ve sivil toplum temsilcisi Osman Kavala ve avukat Selçuk Kozağaçlı'yı andı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dönemindeki eğitim politikalarını eleştiren Özçağdaş, eğitime dair veriler verdi. Özçağdaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Maalesef aynı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda olduğu gibi ‘Hakkımı ver’ eylemi yapan insanları acımasızca dövdürdünüz. Bütçeyle ilgili fikirlerini söylemek, itirazlarını dile getirmek isteyen inanları yerlerde sürüklediniz. Basının görüntülerine el koydunuz. Bunu kendinize yakıştırıyor olabilirsiniz ama biz bun kendi devletimize yakıştırmıyoruz.

“BU BÜTÇE GEÇEN YILA GÖRE GERÇEKTE YÜZDE 10.38 DAHA AZ”

Bu yılın bütçesi 1,4 trilyon lira. Geçen yıla göre yüzde 13,15 artmış durumda. İktidar, sürekli sayılarla oynuyor. Geçen yıla göre yüzde 13,15 artmış olan bütçe, TÜİK rakamları yüzde 48,58, devletin bizzat koyduğu yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 ise geçen yıla göre gerçekte yüzde 10,38 daha az bütçedir. İlk ve ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 58 artmasına rağmen yüzde 8,41’den 9,85’e gelmiş olmasını büyük bir başarı öyküsü olarak anlatıyorsunuz. Oysa GSYH’da MEB’in bütçesi 2014’te yüzde 3,19’ken geçen sene 2,65’ti ve bu yıl daha da geriye giderek yüzde 2,36 oldu. Bütçenizin yüzde 80’i personel bütçesi ve yatırım bütçesi 1998’de beğenmediğiniz dönemde yüzde 30,63, şimdi ise 9,70’e inmiş durumda.

“DERSLİK SAYISI AZALDI AMA SURİYE’DE YÜZLERCE OKUL YAPMAYI BAŞARIYORSUNUZ”

2018’de 2023’te ikili eğitimi bitireceğinizi vadettiniz. Bugün ilkokul öğrencilerinin yüzde 40’ı, ortaokul öğrencilerinin yüzde 34’ü; toplamda 3,8 milyon öğrenci ikili öğretime devam ediyor ve 30 dakikalık derslerle çocuklarımız, 4 yılda 1 yıl ders kaybediyorlar. Derslik sayısı geçen yıla 1,17 azaldı. Ama öğreniyoruz ki Suriye’de yüzlerce okul yapmayı başarıyorsunuz. Okullaşma oranı 2001’den bu yana 98’den 95’e inmiş. Ama yabancıların okullaşması yüzde 97. Ortaokulda 93’ken 91,41’e düşmüş ama yabancı öğrencilerin okullaşması yüzde 94. Ortaöğretimde de ilköğretimde de böyle.

AK Parti döneminde 19 bin 275 köy okulu kapatıldı, öğrenci sayısı 5’te bire düştü. 1 milyon öğrenci taşınıyordu, artık o da taşınmıyor. Çünkü tasarruf tedbirleri nedeniyle 30 kilometre ve üzerindeki öğrencileri taşımıyorsunuz. Nitelikli eğitim satın alınabilir hale geldi. Özel okul sayısı 14 bin 300’ü geçti. Artık eğitim sadece satın alınabiliyor. Okula başlama maliyetleri yüzde 89 arttı, servis ücretleri yüzde 40.

“TÜRKİYE’DEKİ BÜTÜN ÖĞRENCİLERE BİR ÖĞÜN YEMEK VERİRSENİZ 190 MİLYAR LİRA TUTUYOR”

2023’te ücretsiz öğle yemeği desteğini artıracağını söylediniz. Bir önceki Bakanın koyduğu okul öncesi yemeğini iptal etmiş bir bakan burada karşımızda oturuyor. Bu Bakana öneride bulunduk, önerge, kanun teklifi verdik. Türkiye’deki bütün öğrencilere bir öğün yemek verirseniz 190 milyar lira tutuyor. ‘Hayır’ dediler. Oysa sadece verdiğiniz vergi indirimleri 701 milyar lira. Sayın Bakanın yaklaşımı şu: ‘Yemek yapacak yer yok. Yer olsa personel yok. Ben yemek versem çocuklar yemezler’ diyor. Ben de kendisine Allah akıl, fikir versin diyorum. OECD’de Türkiye’nin ortalaması 3 bin 133 dolar. OECD ortalaması 11 bin 914 dolar. Devletin harcamaları yüzde 77’ye düşmüş, OECD’de yüzde 93. Bakanın çok meraklı olduğu Finlandiya’da ilk ve ortaöğretimdeki hanehalkı harcaması yüzde 0.

“BU DURUMA DÜŞEN BAKAN, ANINDA İSTİFA EDER”

Bütün bu başarısızlıkların kapatılması lazım. Bunun için kreşler konusu geliyor. Bakanlar, başkan adaylarının tamamı bu vaatlerde bulunuyorlar ve ‘en az 1 yıl okul öncesi getireceğiz, 3-5 yaş grubu yüzde 90 olacak’ diyor. Şu anda yüzde 50’lerde. Okul öncesinde katkı payı alınıyor, yemekler iptal ediliyor ve iki tane okul öncesi programı uygulanıyor. Oysa CHP’li belediyeler 653 kreşte, sadece İstanbul’da 105 tane -Ekrem İmamoğlu Başkan olduğunda sıfırdı- bu iktidar o kreşleri kapatmaya çalışıyor. Kapattırmayacağız size o kreşleri. Okulları temizlemeyi başaramıyorsunuz. Okullar açıldıktan 17 gün sonra 8 bin lira maaşla 120 bin kişiyi almaya çalıştığınızı söylüyorsunuz. Dünyanın herhangi bir ülkesinde bu duruma düşen Bakan, anında pozisyonundan istifa eder ve onurlu bir iş yapmış olurdu ama buna kulp bulmaya çalışıyorsunuz. ÇEDES Projesi kapsamında 9 imam atandı. Bu imamların tamamı bir imam kadrosu olan Bilal Saygılı Camisi’nden geliyor. Bilal Saygılı AK Parti İzmir İl Başkanı, Utanmasaydınız, doğrudan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gönderseydiniz çocukları."