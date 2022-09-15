CHP'li Özdemir: Muhalefetin 700 kanun teklifinden 1'i dahi yasalaşmadı

15 Eylül 2022 Perşembe, 09:56

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in 27. Yasama Dönemi 5. Yasama Yılında milletvekilleri tarafından verilen yazılı soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri ve komisyonların çalışma sıklığını TBMM Başkanlığı’na bir önergeyle sordu.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından verilen yanıtı değerlendiren Sibel Özdemir, “Soru önergelerine verilen yanıt oranının çok düşük olması ve özellikle Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının önergelere çok düşük oranda yanıt vermesi Meclis’in denetim ve temel sorunlara çözüm üretilmesi görevlerinin aksatıldığını göstermektedir” dedi.

“Benzer şekilde vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ülkemizin içinde bulunduğu çok temel problemlerin nedenlerinin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması ve çözümler üretilmesi amacıyla Meclis Başkanlığı’na Meclis araştırma önergeleri ve Kanun teklifleri” sunduklarını kaydeden Özdemir, “Maalesef bu önerilerimiz AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oy çoğunluğuyla reddedilmektedir. Çoğunlukla torba kanun tekliflerinin havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu en fazla toplanan komisyon olurken bazı ihtisas ve tali komisyonların bir kez bile toplanmadığı dikkat çekmektedir. Bu durum, Meclisin kaliteli yasama süreçlerinin gerçekten işletilemediğini ve sorunlara gerçekten doğru çözümlerin getirilmesinin de engellendiğini göstermektedir. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı tarafından verilen sayısal veriler, Meclisin denetim görevini yapmasının engelleyen ve var olan temel sorunlara çözüm üretmeyen mevcut sistemin yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin getirilmesi bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır” dedi.

Verilen yanıtları paylaşan Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

MUHALEFETİN 700 KANUN TEKLİFİNDEN BİRİ DAHİ YASALAŞMADI

“1 Ekim 2021 tarihi ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında TBMM Başkanlığınca işleme alınarak ihtisas komisyonlarına havale edilen ve esas komisyonlarda görüşülerek rapora bağlanan kanun tekliflerinin, teklif sahibi milletvekillerinin mensubu oldukları siyasi partilere göre dağılımı şöyledir: CHP 432 (54,96), HDP 155 (%19,72), AKP 65 (%8,27), İYİ Parti 46 (%5,85), AKP+MHP 5 (0,64) ve diğerleri 67 (7,95). Bu dönemde 80 kanun teklifi kanunlaşmıştır. Kanunlaşan tekliflerin 76’sı AKP, 4’ü de AKP ve MHP’li milletvekillerinin imzasıyla verilmiştir.”

TALİ KOMİSYONLAR 80 TEKLİFİN SADECE 7’Sİ İÇİN GÖRÜŞ BİLDİRDİ

“27. Yasama Dönemi 5. Yasama Yılında 1 Ekim 2021 tarihi ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında 786 kanun teklifinin 606’sı esas komisyonlar ile birlikte tali komisyonlara da havale edilmiştir. Tali komisyonlar, kendilerine havale edilen 606 kanun teklifinin sadece 7 (%1,15) kanun teklifi hakkında görüş bildirmiştir. Görüş bildiren Komisyonlar; Çevre Komisyonu 3 kez, Sağlık, Aile, çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 2 kez, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 1 kez ve Dijital Mecralar Komisyonu 1 kez görüş bildirmiştir. Dolayısıyla tali komisyonlar 5. Yasama Yılında kanunlaşan toplam 80 kanun teklifinin sadece 7’si için görüş bildirmiştir.”

YASAMA YILINDA BİR KEZ BİLE TOPLANMAYAN KOMİSYONLAR VAR

“1 Ekim 2021 tarihi ile 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında İçişleri Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonları herhangi bir kanun teklifini görüşmek üzere toplanmamıştır. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bir kez, Anayasa, Milli Savunma, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dilekçe Komisyonları ikişer kez, Çevre ile Sağlık, Aile, çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları üçer kez toplanmıştır. Özellikle torba kanun tekliflerinin havale edildiği Plan ve Bütçe Komisyonu 38 toplantı ile Meclisin en çok toplantı yapan komisyonu olmuştur. İnsan Hakları Komisyonu 25 kez, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da 24 kez toplanmıştır.”

ÖNERGELER YANITSIZ

“5. Yasama Yılında 6 bin 978 önergeyle en fazla (toplam önergelerin %44,55’i) CHP’li milletvekilleri soru önergesi vermiştir. CHP’nin verdiği önergelerin 3 bin 754’ine önerge tarihi itibariye yanıt verilmemiştir. HDP 4 bin 197, İYİ Parti bin 59, MHP 266 ve AKP 4 adet yazılı soru önergesi vermiştir. AKP’li milletvekillerinin 4 önergesinin hiçbiri ve MHP’li milletvekillerinin 89 önergesi süresi içinde cevaplanmamıştır. 214 önerge Meclis Başkanlığınca iade edilmiştir.”

EN DÜŞÜK YANIT VEREN BAKANLIKLAR: ADALET, İÇİŞLERİ, SAĞLIK

“5. Yasama Yılında TBMM Başkanının yürütmeyi uyarmasına rağmen 15 bin 664 soru önergesinin sadece bin 298’i süresi içinde ve 4 bin 504’ü süresi geçtikten sonra olmak üzere toplam 5 bin 802’s, cevaplanmış olup 7 bin 540’ı cevaplanmamıştır. Soru önergelerine en az yanıt veren Bakanlık, Adalet Bakanlığı olmuştur. Yanıtlanmayan her 4 önergenin biri Adalet Bakanlığına aittir. Adalet Bakanlığının ardından önergelere en az yanıt veren İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları olmuştur. Süresi içinde en yüksek oranda cevap veren Millî Eğitim Bakanlığı olmuştur. Bin 72 önergenin 488’ine (%37,60) süresi içinde yanıt vermiştir.”

BİN 476 MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE KARŞILIK 1 KOMİSYON KURULDU

“Araştırma önergeleri dağılımına bakıldığında ise CHP’li milletvekilleri 465 önerge (toplam önerge sayısının %51,83’ü), HDP 477, İYİ Parti 184, MHP 18 ve AKP 18 Meclis araştırma önergesi vermiştir. 5. Yasama Yılında “Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılmasını Öngören Araştırma Komisyonu” kurulmuştur. Söz konusu Meclis araştırma önergesinin 18’i AKP, 4’ü CHP, 3’ü HDP, 3’ü MHP ve 2’si İYİ Parti grubu üyesi milletvekilleri tarafından verilmiştir.”