CHP'li Özel'den dikkat çeken yanıt: "Yeni tek adam benim diyemeyecek"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde sembolik yetkileri kabul eder mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Siyaset bilimciler Berk Esen ve Nurettin Kalkan’ın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına değindi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde sembolik yetkileri kabul eder mi?" sorusuna “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı seçildiği takdirde mevcut yetkilerinden bazılarını müştereken bazılarını ise hiç kullanmayacak. Bir süre sonra da demokratik parlamenter rejim önerisi verilecek" dedi.
"YENİ TEK ADAM BENİM DİYEMECEK"
CHP'li Özel, tek adam rejimine atıfta bulunarak yetkilerin istismar edilemeyeceğini ifade etti.
Özel şöyle devam etti:
Geçiş tamamlandığında tarafsız bir Cumhurbaşkanı, Meclis içerisinden çıkan güçlü bir Başbakan, ağırlığı Meclis içerisinden bakanlar ve güçlü bir denetim göreceksiniz. Bunun takvimi ve şekli de taahhüt edilecek. Yani, seçilmiş Cumhurbaşkanı dün dündür, bugün bugündür diyemeyecek. Yetkilerini istismar edemeyecek, yeni tek adam benim diyemeyecek. Zaten Sn. Genel Başkanlar, temel meselenin tek adam rejimini bitirmek ve bir daha asla tek adamlar gelmesin diye gerçek bir demokrasi kurmak üzerine anlaştılar. Yoksa biz gelelim ihaleleri artık bizimkiler alsın, biz gelelim artık bizim damatlar bakan olsun. Böyle bir anlayış yok!”
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