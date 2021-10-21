CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel: İktidar partisi, ülkeye bir başka utancı daha yaşattı

21 Ekim 2021 Perşembe, 21:39

Türkiye'nin kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede yeterli çabayı göstermediği gerekçesi ile Yemen’in yer aldığı gri listeye alındı.

Açıklama Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen üç günlük toplantılarının ardından geldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan açıkalma geldi. Bakanlığın açıklamasında “Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin gri listeye alınmasının ardından CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, "OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü grubunun tavsiyelerine uyulması için yıllardır Parlamento'da yaptığımız çağrılara kulak kapayan iktidar partisi, ülkeye bir başka utancı daha yaşattı" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özel, "Bu kararın Türkiye'nin dış finansman çekebilme kabiliyetine büyük zarar vereceği açık" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü grubunun tavsiyelerine uyulması için yıllardır Parlamento'da yaptığımız çağrılara kulak kapayan iktidar partisi, ülkeye bir başka utancı daha yaşattı!



Bu kararın Türkiye'nin dış finansman çekebilme kabiliyetine büyük zarar vereceği açık! https://t.co/L6ncVndPSW — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 21, 2021







