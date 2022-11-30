CHP'li Özel'den Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler: 'Kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından harcadığı için...'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinin yankıları sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özel, Soylu'nun BAE ziyareti sırasında Nahyan'la çekilen fotoğrafını da göstererek sert eleştirilerde bulundu.

Özel, Soylu'ya, "Bir utanmayan sıkılmayan da burada... Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Mayıs 2021, diyor ki; 'ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün cumhurbaşkanımızı, antisemitizmle suçlayanlar 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu söylemler için sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye'yi yıpratmak istiyorlar.' Bunu söylediği şahsın gitmiş elini sıkmış. Ya bu U dönüşü falan değil. Bu omurgasızlık. Bu siyasi karaktersizlik. Bu para için söylemi terk etmek demek. Söylediği günkü samimiyetsizliğini söylemek demek" dedi.

"SOYLU'YA VAZİFE VERİLSİN GİDER ELİNİ DE ÖPER"

"Burada Meclis'te, iki kez sorduk yüzüne. Halen cevaplamış değil" ifadelerini kullanan Özel, şunları kaydetti:

"2010 referandumunda Demokrat Parti sana dedi ki; 'Hayır' diyeceğiz. Sen FETÖ'nün finansmanıyla 51 tane il gezip 'Evete' çalıştın. Sonra da FETÖ'nün lansmanıyla AK Parti'ye karıştın. Senin özün, kökün oraya getirenler hep o FETÖ'cüler. Ama şimdi FETÖ'nün lansmanıyla başımıza dert olmuş birisi gitmiş, 15 Temmuz'un finansörü dediklerinin elini sıkıyor, pişkin pişkin gülüyor. Ya buna ne diyeceksiniz. Yarın bunlar iktidarda kalmak için Fetullah Gülen'le de el sıkışır, Soylu'ya vazife verilsin gider elini de öper. Ama bir gerçek var; Bu Süleyman Soylu'nun hani FETÖ'den birçok kişi ihraç oldu ya, FETÖ'den ilk siyasi ihraçtır kendisi. Demokrat Parti, referandumda 'Hayır' diyecektik, FETÖ'nün hesabına 'Evetle' çalıştığı için bunu partiden ihraç etti. Zaten bu arkadaşın kendi partisindeki dönemde de söylemeye utanacağım kişisel ihtiyaçlarını bile parti parasından harcadığı için Anayasa Mahkemesi tarafından aldığı cezası yapılan tespiti de mevcut."