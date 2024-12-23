CHP'li Özgür Çelik, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nı açıkladı: '5 yılda 3'üncü olacak'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağını ifade etti.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe partisinin 8 Şubat’ta yapılacak 8. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul İl Başkanlığı için tekrar aday olmayacağını açıklamıştı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı'nın Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olacağını ifade etti.
Çelik, "İstanbul'un ana muhalefet partisinin yeni il başkanı olarak Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir atanacak. Bayram Bey, Osman Bey derken 5 yılda 3. İl Başkanı Abdullah Bey olacak. AK Parti’nin yeni il başkanına hayırlı olsun dilerim" ifadesini kullandı.
İstanbul’un ana muhalefet partisinin yeni il başkanı olarak Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir atanacak. Bayram Bey, Osman Bey derken 5 yılda 3. İl Başkanı Abdullah Bey olacak.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 22, 2024
AK Parti’nin yeni il başkanına hayırlı olsun dilerim.
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