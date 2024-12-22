CHP'den Erdoğan'a sert yanıt: 'Karşınıza CHP çıkar...'

Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:03

Güncelleme: 22.12.2024 - 20:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, CHP'yi hedef almıştı. Erdoğan, "Türkiye sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor. CHP. CHP millilikten yerlilikten giderek uzaklaşıyor. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerinde bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den sert tepki geldi.

"AKLINA SOK..."

X hesabından paylaşım yapan Yücel, Erdoğan'ı da etiketleyerek, şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar… Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar… Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar… Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar...@RTErdogan

Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır.

Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben,

"Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir" yazacak Genel Başkandır."