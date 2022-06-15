CHP’li Özgür Özel: Bizim istediğimiz zaman adaylarını açıkladılar. Ama biz kendi istediğimiz zaman adayımızı açıklayacağız

15 Haziran 2022 Çarşamba, 18:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, adaylık tartışmalarına dair açıklamada bulundu.

Özel, “Bazen siyaset, halat yarışı gibidir. Bizim istediğimiz zaman adaylarını açıkladılar. Ama biz kendi istediğimiz zaman adayımızı açıklayacağız. Halatı çektik, döküldünüz paldır küldür hep beraber. Biz size açıklattırdık, sen bize açıklattırabildin mi? O zaman psikolojik iktidar el değiştirdi. Biz, iktidar refleksi gösteren bir partiyiz. AK Parti ile MHP de muhalefet refleksi gösteren bir parti. Seçimi yapacağız, yerleri değiştireceğiz. Millet İttifakı, iktidar olacak. Cumhur İttifakı da çok merak saldığı şekilde muhalefet edecek bize. İstedikleri gibi eleştirecekler” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“FAHRETTİN KOCA KENDİ MESLEKTAŞLARINI KANDIRDI, DOLANDIRDI”

Meclis’in gündeminde, burada da itirazlarını dile getiren sağlık emekçileriyle ilgili bir torba yasa var. 15 maddelik bir teklifle karşı karşıyayız ve çok hazin bir serüvenin çok kötü bir noktaya gelmiş sonundayız bugün. Aralık ayıydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bizleri de değil, partilerin liderlerini arayarak şunu söyledi: ‘Doktorlarımız Türkiye’de ekonomik olarak kendilerini geçindiremeyecek durumdalar. Yurt dışına doğru ciddi bir yönelim var. Her gün 7-8-10 doktor yurt dışında çalışmak için belge talep ediyor ve bizim bunu durdurmak için doktorlara verilmiş bir sözü tutmamız lazım. Bu konuda destek istiyoruz. Bunu hemen yapmamız lazım.’





Sayın Genel Başkanımız da kendilerine bizlerle görüşmelerini ama yapılacak her türlü iyileştirmeye CHP’nin destek vereceğini, ifade etmişti. Biz, getirdikleri teklife bakınca şunu söyledik: ‘Evet uzman doktorlar, tabipler için tamam ama sağlık emekçilerinin tamamını kapsamalıdır.’ Ona, ‘Önce bunu yapalım, sonra hepsini yapacağız’ dediler. Meclis’ten o haliyle madde geçti, ertesi cuma gününe çalışma kararı alındı. Ama dediler ki ‘biz bunu çekeceğiz ve daha iyisini, sizin dediğiniz eksiklikleri gidererek aralık ayı içerisinde getireceğiz.’ ‘Peki’ dedik. Komisyona çekmelerine imkan tanıdık ama aralık sonuna kadar söz vermişlerdi, aralık bitti. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs bitti. Mayıs ayı içinde AK Parti Grup Başkanvekili yapacağız dedi.





Nihayet geldi ve gelinen nokta şu: söz verdikleri iyileştirmelerin hiçbiri yok. Sağlık emekçileri yok, eczacılar yok, veterinerler yok. Aralık ayında doktorlara verilen sözlerden de geriye gidiş var. Yani uzman doktora yapılacak iyileştirmenin yarısını geri almışlar. Pratisyen hekime yapılacak iyileştirmenin üçte ikisini geri almışlar. Aralık ayında, daha iyisini yapacağız diye çektikleri madde geçseydi, Aralık’tan beri uzman tabiplere 4 bin küsur liralık iyileştirme olacaktı, şimdi 2 bin liraya düşüyor. Pratisyen hekime 3 bin 100 lira olacaktı şimdi bin iki yüz liraya düşüyor. O günden bugüne de yüzde 40 enflasyon var. Böyle baktığınızda yani, ‘hakkınız ödenmez’ deyip, haklarını gerçekten ödemedikleri sağlık emekçilerine çok büyük bir haksızlık daha yapıyorlar. Doktorlara uzman doktorlara yapacakları iyileştirme de dağ fare doğurdu demeyelim artık, resmen Fahrettin Koca, kendi meslektaşlarını kandırdı, dolandırdı.





Çünkü, artık sanıyor ki pandemi geriledi, bundan sonra onlara o kadar ihtiyaç yok. Oysa, sağlık sisteminde her bir sağlık emekçisine ayrı ayrı her gün her an ihtiyaç var. Eğer Türkiye’nin sağlık altyapısı 1923-24’lere, Hıfzıssıhha kanunlarına, sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonuna, Nusret Fişek’lere ve o günden bugüne sağlık ordumuzun motivasyonuna, gayretine, hazırlığına, fedakarlığına sahip olmasaydık Almanya’daki doktor Helga hanım 15. hastada ‘ben bittim, tükendim’ derken 150. hastaya buradaki doktor Hülya hanım bakıyor olmasaydı, kendini feda ederek bakıyor olmasaydı biz perişan olmuştuk. Her şeyi borçlu olduklarımızı, boş sokaklara karşı sarayın balkonunda alkışlayanlar, gün geldiğinde sağlık emekçilerine büyük bir haksızlık yapmışlardır. Bunu görmek gerekiyor.

“AMBULANS ŞOFÖRÜ ARKADAŞIMIZ, HASTA HAKLARI DİYE BAĞIRIYORSA ONA CİNNET GEÇİRİYOR DEĞİL DE HAKİKATEN NE OLUR DİYE BİR BAKMAK LAZIM”

Dün üç saat hastane hastane gezip, onkoloji hastasını dolaştırmaktan kendi yılmış ve gidip bunu Sağlık Bakanlığı’nın önünde eyleme dönüştürmüş ambulans şoförü arkadaşımız, ‘hasta hakları’ diye bağırıyorsa ona cinnet geçiriyor değil de hakikaten ne olur diye bir bakmak lazım. Bugün iktidar, muhalefet her milletvekili gecenin bir yarısında çalan telefonlarla; ‘yoğun bakımda yer yokmuş, hastamız acilde yardımcı olur musun vekilim’ telefonlarına cevap veriyorsa bu sistem çöktü demektir. Bursa’daki şehir hastanesine ortalama şehir merkezindeki bir kişinin taksiyle gidiş dönüşü 250 lirayı bulduysa, vatandaş ben bu çocuğumu nasıl bu hastaneye götüreceğim diye isyan ediyorsa; bu işler çökmüş demektir.





Bugün sabah Ankara’da uzman doktordan randevu talebi için aranan yardım hattı, Ankara’nın dışardaki ilçelerinden randevu veriyor, Ankara içinden randevu veremiyorsa; bu sistem çöktü demektir. Bir sağlık krizinin tam ortasındayız. Sağlık emekçilerinin özlük haklarını iyileştirmeyerek, sağlıkta şiddet sorununu çözecek akılcıl önerileri reddederek, hekimlerin meslek örgütleri TTB’yi ötekileştirerek, şeytanlaştırarak; sağlık meslek alanındaki örgütlü sendikaları yok sayarak ve özel hastanelere hastaları, hekimleri de yurt dışına zorlayarak bu ülkede sağlık hizmet sunumu yaptığınızı iddia edemezsiniz.

“FAHRETTİN KOCA, KAMU VİCDANINDA TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR”

Bir dönem meselenin kritikliğinden ve ulusal bir birlikteliğe duyulan ihtiyaçtan Sayın Fahrettin Koca’ya açılan kredi tükenmiş, bitmiş, faizini doldurmuş ve temerrüde düşmüştür. Fahrettin Koca, kamu vicdanında temerrüde düşmüştür. Sağlık emekçileri ondan alacaklıdır. Vatandaş da ondan hesap sormak için sandığı beklemektedir.

"DEFALARCA MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİRDİNİZ, SEBEP? ‘LAF DİNLEMİYORDU’"

Gelelim AK Parti’nin bir başka savrulma, bir başka saçmalama boyutuna. 10 Haziran günü Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 12. Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre, enflasyonla mücadelede özel ihtisas komisyonu kuruyorlar. Bitti, sözün bittiği yerdeyiz. Bu Meclis’te geleneksel bir laftır. Bir iş olmasın istiyorsan komisyona havale et derler. Bugün, AKP enflasyonla mücadeleyi komisyona havale etmiştir. Oysa koskoca Merkez Bankası var. Onun kanunu var. Bir önceki kalkınma planında da Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ve kredibiliteye vurgu var. Nal gibi yazmışlar. Merkez Bankası nedir? Fiyat istikrarından sorumlu kurumdur. Görevi nedir? Enflasyonla mücadeledir. Bunu nasıl yapar? Bağımsız olarak yapar, bağımsız aldığı kararlarla yapar. Siz o günden bugüne ne yaptınız? Defalarca Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Sebep? ‘Laf dinlemiyordu.’

"TÜİK, ARTIK NEYİN FİYATINI ESAS ALDIĞINI DA AÇIKLAMAKTAN VAZGEÇTİ"

Oysa kanunu diyor ki ‘Özerktir, onun bunun lafıyla değil, enflasyonla mücadele için bilimin gereği neyse, aldığı eğitimin gereği neyse onu yaparlar.’ E size dediler. Bütün dünyada bir enflasyon sorunu var. Bu enflasyon sorununa karşı bütün dünyanın yöneticileri, bunu engellemenin yolunun doğru faiz politikaları olduğunu, asla ve asla enflasyonun altında bir faiz vererek bu dönemde bunun dizginlenemeyeceğini, bunun dolara yönelmeyi sağlayacağını, doları kontrol etmek için dünya kadar Merkez Bankası rezervinin boşu boşuna heba edildiğin ve akılcı bir faiz politikasıyla, enflasyonun iyi yönetimle düşürülebileceğinin söylediler. Sen dedin ki; ‘hayır; faiz sebep, enflasyon sonuç. Ben faizi düşüreceğim ve enflasyonu yeneceğim.’ Bunu söylediği zamanlarda politika faizi yüzde 19’du. 2021 Eylül ayında faiz yüzde 19’ken enflasyon da yüzde 25’ti. Tabii işletmelerde yüzde 22’den borçlanabilir durumdaydı. Bu yüzde 19’luk faizi, yüzde 14’e çekti ve ticari işletmeler, yüzde 30’la borçlanmaya başladı. Bu borçlanmanın yüzde 50’lere varacağını aklı salim bütün ekonomistler söylüyorlar ve ‘KKM’ diye bir şey çıkartıp bugüne kadar parasını faize yatırmayanları bile faizci yaptılar. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuçtur’ diyordu.





Politika faizini düşürdü, enflasyonu yüzde 25’ten yüzde 75’e çıkardı. Yani, dediğin doğruysa ne olması gerekiyordu? Sen faizi düşürdüğünde enflasyonun da düşmesi lazımdı ama faizi beş puan düşürdün güya, enflasyon üç katına çıktı ve Tansu Çiller döneminin enflasyonlarıyla kafa kafaya gelmiş, onu aşmış bir noktadayız. Herkes şunu hatılasın, Recep Tayyip Erdoğan, ‘enkaz devraldım’ gibi anlattığı ülkede enflasyon yüzde 29’du. Bugün yüzde 75. Enkaz devraldı gibi anlattığı ülkede üretici fiyatı enflasyonu yüzde 30’du. Bugün yüzde 140’lara geldi. Enflasyon, ‘Tayyip Erdoğan’ı üzmeyen istatistik kurumu’ rakamlarıyla, bu rakamlarda ilan edilirken enflasyon araştırma grubu gerçek enflasyonu ki bunların hepsi bağımsız akademisyenler; yüzde 160 olarak hesaplıyor. TÜİK, geçen aylara kadar nasıl hesapladığını söylediği ve eleştirilen yani bulgur yerine pinpon topunun fiyatını esas alan TÜİK, artık neyin fiyatını esas aldığını da açıklamaktan vazgeçti.

"BIRAK O ZAMAN NASILSA SEN NE YAPTIĞINI BİLİYORSAN, İŞİNE GELDİĞİNDE İNDİRİRSİN"

Yani şu: Mızrak çuvala sığmıyor. Yeni bir çuval getirip üstünü örtmeye çalışıyorlar. Siz buralara bakmayın diyorlar. Ne söylersek inanın, ona göre de davranın diyorlar. Bugün gelinin noktada iktidar partisi, enflasyonu düşürmek için gerçek anlamda hiçbir şey yapmamaktadır. Göstermelik işler yapmaktadır. Enflasyonla mücadele edebilmek için buna inanmak gerekiyor. İktidar partisinin kadrolarının böyle bir hedefi de yok. Yok ki eskiden liyakatsizliklerini eleştiriyorduk ama şimdi artık iş, arsızlık noktasına geldi. Bir gün ‘Türkiye’de enflasyon sorunu yok, fiyat artışı sorunu var’ diyebiliyor. Ülkeyi yöneten ve ben ekonomistim diyen cumhurbaşkanı. Bir gün diyorlar ki dış güçler saldırıyor, bununla mücadele ediyoruz. Öbür gün diyor ki ne yaptığınızın farkındayız. Büyümek için yüksek enflasyonu tercih ediyoruz. Büyümek için yüksek enflasyonu tercih ediyorsan, neden enflasyonla mücadele için ihtisas komisyonu kuruyorsun? Bırak o zaman nasılsa sen ne yaptığını biliyorsan, işine geldiğinde indirirsin. Dolar 18 liraya doğru giderken; ‘yeni Çin biz olacağız, yüksek dolara, yüksek ihracat geliri’ diyordunuz. Ertesi gece, KKM icat edip geçici olarak 11 buçuk liraya doğru düşünce, doları düşürmekle övünüyordunuz.

“SİYASAL İKTİDARIN EL DEĞİŞTİRMESİ, AN MESELESİDİR, İLK SEÇİMDEDİR”

Özel, Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “adaylığını ya da adayını açıkla” yönündeki çağrısını yinelemesinin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

Bir Cumhurbaşkanı adayının zaman geçtikçe zemin ve itibar kaybetmesinden bahsedeceksek, anketlere bakınca, bunun en yalın Recep Tayyip Erdoğan. Tek adam rejimine geçtiğinden beri sürekli zemin ve itibar kaybediyor. Sürekli görev onayı düşüyor.





Bizi konuşuyorlar. Hepsi bizi konuşuyorlar. Dün, Devlet Bahçeli; prompterdan okuyarak sayfalarca; CHP’ye iftira, hakaret, küfür… Cevap verdim mi? Vermedim. Neden? Çünkü, cevap verilecek düzeyde açıklamalar değil.





Ama olumlu tarafı şu: Eğer bir ülkede iktidar partisi ve partileri, muhalefete muhalefet ediyorlarsa o ülkede psikolojik iktidar el değiştirmiştir. Siyasal iktidarın el değiştirmesi, an meselesidir, ilk seçimdedir. Normalde, muhalefet iktidarla meşgul olur ve onları eleştirir; iktidar, işine, icraatına bakar. Gerekirse eleştirilere de cevap verir. Ama nasıl bir iktidar partisi ki ve nasıl bir küçük ortak ki işleri güçleri bizi konuşmak. Bu güzel. Bizi konuşmaları iyi. Bir de bu arada, artık tabelada bir değişiklik var. Bazen siyaset, halat yarışı gibidir. İki taraf birlikte asılır. Biz ortaya bir çizgi çekmiştik. İki taraf da şunu soruyordu, karşı tarafa? ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim, açıklamadınız.’ Biz çektik, onlar çekti. Biz çektik onlar çekti. Onlar geldi. Bizim istediğimiz zaman adaylarını açıkladılar. Ama biz kendi istediğimiz zaman adayımızı açıklayacağız. Kendi doğru bulduğumuz zamanda açıklayacağız. Gelmeyeydin. Halatı çektik, döküldünüz paldır küldür hep beraber.

"19 YILDIR HER ŞEYİ SEN BİLİRSİN YA O ADAYI DA BİZ BİLECEĞİZ"