CHP'li Özgür Özel: ‘Psikolojik iktidar el değiştirdi’
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne’deki grup toplantısını değerlendirdi. Özel, toplantı için “Psikolojik iktidar el değiştirdi” tanımlamasını yaptı.
Her hafta farklı bir ilde grup toplantısı düzenleyen CHP, Erzurum’dan sonra önceki gün Edirne’de de yurttaşlarca yoğun ilgiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Edirne’deki grup toplantısını Grup Başkanvekili Özgür Özel değerlendirdi. Toplantı için “Psikolojik iktidar el değiştirdi” tanımlamasını yapan Özel, “Erzurum, Erzurum Kongresi’yle sembolleşmiş bir yerdi; Edirne de Osmanlı Devleti’nin başkentliğini yapmış bir şehir. Bir hafta önce düşük oy aldığımız Erzurum’a, bir hafta sonra güçlü olduğumuz Edirne’ye geldik. İkisinde de eskiye göre çok daha yüksek bir enerji vardı. İki şehirde de CHP’ye ciddi bir yönelim olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.
HAFTAYA YALOVA’DA
“Bütün umudun CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğu konusunda ciddi bir yönelim gördük” diyen Özel, “İktidar, muhalefete ‘muhalefet ederken’, muhalefet partisi de iktidar refleksi gösteriyor. Sorunlara çözüm öneriyor, dedikleri yapılıyor. İktidar, CHP’yi takip ediyor” değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu’nun esnaf gezisinin “mitinge dönüşmesini” de değerlendiren Özel, “Bu, umudun genel başkanımız, Millet İttifakı ve CHP olduğunu gösteriyor. AK Parti’den bıkmışlık, CHP’ye yönelmeyi artırıyor” yorumunu yaptı. Özel, “Gelecek hafta Yalova’da olacağız. CHP, Türkiye’nin dört bir yanında grup toplantıları yaparak kendisine artan ilginin sürmesini sağlıyor” dedi.
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