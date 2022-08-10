İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi: 'Aksi takdirde suç duyurusunda bulunacağız'

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:33

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok" sözleri için bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun elindeki söz konusu bilgilerin kaynağını açıklanmasını isteyen bakanlık, "kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun; YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun;



YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir.



Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır?? pic.twitter.com/afgLFyrSLy — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 10, 2022

“SEÇİME GİRMEYE HAK KAZANAN SİYASİ PARTİLER İLE PAYLAŞILMAKTADIR”

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir gazeteye verdiği röportajda “…bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu’nun elinde de yok….” ifadeleri üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 33. maddesinde, seçmen kütüğünün oluşturulması ve Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçmenlere ait hangi bilgilerin temin edildiği yer almaktadır. Anılan kanunun 47. maddesinde ise seçmen kütüğünün siyasi partiler ile hangi usullerle paylaşılacağı belirtilmekte ve işlemler bu mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.





Seçmen kütükleri, YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

“ZAN ALTINDA BIRAKMIŞTIR”

İlgili kanun ve mevzuat bu kadar açık ve net iken birçok kez seçimlere katılan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları ile YSK’yı ve bilgi güvenliğini, YSK’ya seçmen bilgisini sağlayan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nü hedef göstererek zan altında bırakmıştır.

“SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA BURADAN ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ!”

1- YSK’nin elinde olmayan ancak sizin elinizde bulunduğunu söylediğiniz bilgiler hangileri ise kurumları hedef göstermek, şaibe oluşturmak ve zan altında bırakmak yerine bu bilgilerin kaynağının neresi olduğunu kamuoyuna açıklayınız.

2- Eğer bahsettiğiniz konu, YSK’nin her yıl siyasi partilere verdiği bilgilerin partilerce tasnifi ise kamuoyunu yanılttığınız ve kurumları töhmet altında bıraktığınız için hemen özür dileyiniz.

3- Yukarıda belirtilen hususların açıklanmaması halinde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinin adli bir vaka olmasının yanı sıra vatandaşlarımızın açıkça “fişlenmesi” anlamına da geldiğinden Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söylemişti: