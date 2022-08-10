Davutoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Adaylık talebi oldu mu?

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 08:52

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.

Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Adayınızı açıklayın' söylemleri Millet İttifakı'nın adayına ilişkin tartışmalara neden olmaya devam ediyor.

"BİZE SÖYLEDİĞİ BİR ŞEY YOK"

Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini açıkladı. "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz" diyen Davutoğlu, "İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.

Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak."

"ALTILI MASADAN ORTAK ADAY ÇIKMAZSA İYİ OLMAZ"

Öte yandan altılı masadan ortak aday çıkmazsa bu durumun iktidarın işine geleceğini ifade eden Davutoğlu, "İttifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem" dedi.