Davutoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Adaylık talebi oldu mu?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylık talebiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar TV'de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.
Muhalefetin erken seçim çağrılarının yanı sıra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Adayınızı açıklayın' söylemleri Millet İttifakı'nın adayına ilişkin tartışmalara neden olmaya devam ediyor.
"BİZE SÖYLEDİĞİ BİR ŞEY YOK"
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebiyle kendilerine gelmediğini açıkladı. "Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili kendisinin bize söylediği bir şey yok, konuşulmadı. Bizim konuşmalarımızı dinlerseniz, hepimizin kendi partimizin iddiasına güvendiğini görürsünüz" diyen Davutoğlu, "İddialı konuşmak ayrı şey, Cumhurbaşkanı adayı olmak ayrı şey. Hepimizle ilgili bu konuşuluyor" dedi.
Kendisine de aday olması yönünde mesajlar geldiğini aktaran Davutoğlu, "Bana da mesajlar geliyor adaylıkla ilgili ama günü geldiğinde konuşulur her şey. Şunu belirtmek isterim tabi, Erdoğan'ın o gücünü kullanacak kimseyi seçmeyeceğiz. Bir kişi gelecek ve herkesi kurtaracak diye bir şey yok. Bu milleti hep beraber kurtaracağız ve tek bir kişiye öyle bir güç vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"Geçiş sürecinde de aşırı bir güç kullanımı felaket getirir. Şu anda Cumhurbaşkanı kararnamesi var mesela, öyle değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gibi bir şey yapılabilir. Örneğin başbakanlık döneminde olduğu gibi, tüm üyeler imzalayacak, 6 liderin imzası olacak."
"ALTILI MASADAN ORTAK ADAY ÇIKMAZSA İYİ OLMAZ"
Öte yandan altılı masadan ortak aday çıkmazsa bu durumun iktidarın işine geleceğini ifade eden Davutoğlu, "İttifakın toplumdaki algısına belki zarar vereceğine katılıyorum. Ama biz bu masa için çok uğraştık ve ortak aday çıkmazsa da dağılmayız. Dağılmasını da ben hiç istemem" dedi.
İlgili Haberler
- Davutoğlu’nun İstanbul’da dinlediği ataması yapılmayan öğretmen: “2009’dan beri sınava giriyorum. 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?”
- Kapısına 'dana dili' bırakılmıştı: Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden kişinin ifadesi ortaya çıktı
- Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol kimdir? Esin Davutoğlu Şenol neden tehdit aldı?
-
Video Haberler
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
- Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- 'Önceden hazırlanan bir kumpas'
- Gebze'de hareketli dakikalar
- Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler kurtardı
- Halk otobüsünün açılan kapağı yayaya çarptı
- Köprüden atladığı anlar kameraya yansıdı
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- '11 parti ile görüştüm...'
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
- Parti devleti sınır tanımadı
- Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a yanıt!