CHP'li Özgür Özel: Soylu, kendi eksikliklerini kapatmak için devletin Emniyet, Jandarma teşkilatlarını siper etmeye çalışıyor

01 Kasım 2022 Salı, 19:14

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Süleyman Soylu, kendi eksikliklerini kapatmak için devletin emniyet, jandarma teşkilatını, Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bu teşkilatlara vatandaşların duyduğu güveni kendisine siper etmeye çalışıyor. Bir suç işleri bakanı, işlediği suçlar ve engel olmadığı suçlarının hesabını verebilmek için bu iki güzide teşkilatımızı, bunların hepimizin gönlündeki itibarını kendisine siper etmeye çalışıyor. Buna itiraz ediyoruz" dedi. Özel, "Şu bilinsin ki o davada şahitlerimiz olacak. İntihar eden polislerin ailelerini şahit dinleteceğiz. İntihara sürüklediği emniyet müdürünün ailesini şahit dinleteceğiz. Tarih, yine CHP'yi ve Genel Başkanımızı haklı çıkarırken Süleyman Soylu'yu mahcup edecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sokaklarda giderek yaygınlaştığını belirttiği uyuşturucuya karşı yurttaşları uyardı, iktidarı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığını finansmanında kullandılar. Gelelim ‘Okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen namıdiğer Fotoroman Süleyman’a. O da Fotoromancı ya, Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim ‘Breaking Bad Süleyman’ ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” dedi.

Açıklamamın ardından, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun metamfetamin salgınına dair uyardığı videoda isim vermeden “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demesiyle kurumlarının suçladığını öne sürdü, suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

Daha sonra, CHP'li vekiller de dün gece 'Korkak Süleyman' etiketiyle Twitter'dan Soylu'nun, kendine bağlı kolluk güçleri üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef almasına tepki gösterdi.

"EVLATLARIMIZIN METAMFETAMİN BAĞIMLILIĞINA SÜRÜKLENMESİNE BİR İSYAN VARDI"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Dün akşam Genel Başkanımız, bir video paylaştı. Paylaştığı videoda; evlatlarımızın, gencecik çocuklarımızın, evlatlarımızın metamfetamin bağımlılığına sürüklenmesine bir isyan vardı. Annelerin, babaların, büyüklerin yaşadığı dram vardı. Buna itirazları vardı. Bunun iktidarın, yanlış politikaları tarafından ve kasten kötü yönetimi tarafından ne sonuçlar doğurduğunu anlatıyordu. Türkiye'de cari açığı kapatmak için kara paranın davet edildiğini, kara paranın geldiğinde iyi parayı kovduğunu, kara parayı getirenlerin kendilerinin de Türkiye'de konuşlandığını anlatıyordu" dedi.

"SOYLU ÇOK RAHATSIZ OLMUŞ, OLMAYA DEVAM EDECEK"

Özel, "Yalan mı artık bu kara paracılar, alışveriş merkezlerinde uyuşturucu baronları ile birbirleriyle çatışıyorlar. İstanbul'da, Antalya'da Türkiye'nin dört bir yanında mekan tutmuş durumdalar. Buna isyan ediyor Genel Başkanımız. Buradaki bir numaralı sorumlu da Süleyman Soylu. Bunun da altını kalın kalın çiziyor. Zaten Süleyman Soylu, kendisine yapılan bu eleştirilere gecenin bir yarısı devletin ajanslarını çağırıp oradan cevap vermesinden belli ki Süleyman Soylu bu işten çok rahatsız olmuş. Rahatsız olmaya devam edecek" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIN DUYDUĞU GÜVENİ KENDİSİNE SİPER ETMEYE ÇALIŞIYOR"

CHP olarak rahatsız oldukları bir konunun olduğunu ifade eden Özgür Özel, şunları söyledi:

Bizim rahatsız olduğumuz bir şey var. Süleyman Soylu, kendi eksikliklerini kapatmak için devletin emniyet, jandarma teşkilatını, Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bu teşkilatlara vatandaşların duyduğu güveni kendisine siper etmeye çalışıyor. Bir suç işleri bakanı, işlediği suçlar ve engel olmadığı suçlarının hesabını verebilmek için bu iki güzide teşkilatımızı, bunların hepimizin gönlündeki itibarını kendisine siper etmeye çalışıyor. Buna itiraz ediyoruz.

"DAVALARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Şimdi açıklama yapıyorlar. ‘Dava açacağız’ diye. Davaları sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendisi ile yaşadığımız bir polemikte Hulusi Akar, bana dava açmıştı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile. O gün 200'ün üzerinde Hulusi Akar'ın silah arkadaşı benim adıma şahitlik yapma taleplerini iletmişlerdi. Ve davayı biz kazandık. O gün, bugün olduğu gibi; hep birlikte dava açacağız, ordumuza karşı saldırı var diyorlardı, oysa eleştiri Hulusi Akar'a idi.

"TARİH YİNE CHP'Yİ GENEL BAŞKANIMIZI HAKLI ÇIKARIRKEN SÜLEYMAN SOYLU'YU MAHCUP EDECEK"