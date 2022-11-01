Soylu'dan 'deprem tatbikatı' açıklaması: 'Herkesin telefonuna 18:57'de mesaj gelecek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, 12 Kasım'da Türkiye'de saat 18.57'de tatbikat yapılacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.
Soylu, 12 Kasım Düzce depreminin 23. yıldönümünde tatbikat yapılacağını duyurdu.
HERKESE MESAJ GELECEK
Depremin gerçekleştiği saat 18.57'de başlayacak olan tatbikat için Soylu "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.
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