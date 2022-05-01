CHP'li Özgür Özel'den, 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, şöyle konuştu:
"Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür"
Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.
Video Haberler
- polis memuru hayatını kaybetti
- Maltepe'de 1 Mayıs için toplanmalar başladı
- Yurttaş, bayram öncesi 'ucuz' baklava kuyruğunda!
- Gezi Davası tutukluları cezaevinden seslendi
- Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
- Temmuz'u beklemenin bir anlamı yok
- Erdoğan'dan 'Ramazan Bayramı' mesajı
- Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
- TESK Genel Başkanı Palandöken'den tepki
- Ataşehir'de belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- 3. Dünya Savaşı konuşması ortaya çıktı!
- Dikkat çeken 'Merkez Bankası' iddiası
- Bordo mavili taraftarlarca yuhalandı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Fenerbahçe: 'Savcılar göreve!'
- Ronaldo'dan yürekleri eriten paylaşım!
- Erdoğan’ın dağıtacağı oyuncakları çaldılar
- 'Dangalak' demişti: Sert açıklama geldi
- Hasada iki hafta kala ithal buğday ihalesi