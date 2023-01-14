CHP’li Özgür Özel'den Erdoğan’a ‘alkış’ yanıtı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 19:16

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 19:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı konuşmasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi tarafından alkışlanmıştı.

Bu olay muhalefetin tepkisini çekmiş ve Erdoğan, tepkilere “TSK’nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük” diye karşılık verdi.

"ÜNİFORMALILARIN ÖNÜNDE SİYASET YAPMAK DA ÜNİFORMALILARIN BUNA DAHİL OLMASI DA YANLIŞTIR"

Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den çok sert tepki geldi.

Özel, Erdoğan'ın sözlerinin yanlış olduğunu belirterek cevaben şöyle dedi:

Komuta kademesi savunma sanayii projesini alkışlamadı. Komuta kademesi Genel Başkanımıza ve partimize yaptığınız hakaretleri alkışlayarak sivil siyasete muhtıra verdi. Üniformalıların önünde siyaset yapmak da üniformalıların buna dahil olması da yanlıştır.

YANLIŞ !?



Komuta kademesi savunma sanayii projesini alkışlamadı.



Komuta kademesi Genel Başkanımıza ve partimize yaptığınız hakaretleri alkışlayarak sivil siyasete muhtıra verdi.



Üniformalıların önünde siyaset yapmak da üniformalıların buna dahil olması da yanlıştır.



YANLIŞ!? https://t.co/cglluABRHR — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 14, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazartesi günü Sakarya Tank Palet Fabrikası'ndaki Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Amerika'dan İngiltere'ye, oradan Almanya'ya kapı kapı dolaşarak benzin istasyonlarındaki afedersiniz restoranlarda bir şeyler yemeye gayret edenler, yabancı yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ifadeler, törende bulunan TSK komuta kademesi tarafından alkışlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçen günlerde, Erdoğan’ın sözlerinin askerler tarafından alkışlanmasını sert sözlerle eleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU: ETRAFINIZA, SİYASET KORİDORLARINDA KARİYER DEVŞİREN ASKERLER KOYARSANIZ...



Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, "Dün beni siyasal olarak eleştirirken askerlere kendisini alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması inanın şahsen hiç umurumda değil ama devlet açısında büyük bir çürümüşlüğün göstergedir. Askerin beni alkışlamasını asla istemem böyle bir niyetim de yoktur. Ama yalan dolan söyleyeni eğer bir asker alkışlıyorsa devletin çürüdüğünü orada görüyoruz. Etrafınıza, siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız, elinizde bol yıldızlı bol apoletli orta doğu üniformaları kalır. Unutmayın ki bol bol apoletli orta doğu askerleri savaşlardan cephelerden kaçtılar. Kariyerist kafadan asla ama asla hayır gelmez. Onun için komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Siyaset askerin işi değildir, herkes haddini bilecek. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o kutsal üniformayı hizalansınlar Erdoğan’ın yanına. Perinçek’e de takılsınlar. Erdoğan artık o dünyaların adamı. Beraber olsunlar" ifadelerini kullanmıştı.