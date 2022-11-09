CHP'li Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert sözler: 'Erdoğan'ın pis işlerini yaptırdığı bir araçtır'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 14:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur” sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde, “Müvekkilin, ‘Adamına göre, kişiliğine göre, ederine göre tazminat olmalı. Benim için Süleyman Soylu'nun değeri 5 paradır. O nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem ‘para’ birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt’ talimatı çerçevesinde sadece 5 kuruşluk dava açma yoluna gidilmiştir” denildi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Meclis'te açıklamalarda bulundu. Özel, "Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın pis işlerini yaptırdığı bir araçtır. Bunu bilin, bunu görelim" dedi.

SOYLU'DAN HAKARET

Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Soylu paylaşımlarında şunları kaydetti:

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"