Son dakika | Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a 250 bin liralık dava
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Kocaeli İl Danışma Toplantısı’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok sert ifadeler kullanmıştı.
Özkoç, "Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor. Önce benim ölümü çiğneyecek. Fetullah’ın savcısının ardında duracaksın ben FETÖ’cü olacağım sen olmayacaksın. Sen FETÖ’cünün Allah’ısın" demişti.
Erdoğan, CHP Grup Başkanı Vekili Engin Özkoç'un kendisine yönelik sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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