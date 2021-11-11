CHP'li Öztrak: Erdoğan 2023 hedeflerinin ismini söylüyor, cismini anmıyor

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:14

CHP Sözcüsü Öztrak, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek güce sahip olan Türkiye’nin, mevcut hükümetin elinde bu yıl en büyük 20 ekonomi liginden düşmesinin beklendiğini hatırlattı.

Öztrak’ın bugün konuyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Erdoğan, 29 Ekim’den sonra, bu defa da 10 Kasım’da Anıtkabir Özel Defterine '2023 hedeflerine ulaşacaklarını' yazdı. AK Parti Genel Başkanı 2023 hedefleri sözcüklerini dilinden düşürmüyor. Ama o hedeflerle millete ne vadettiğini, neyi taahhüt etiğini artık hiç söylemiyor. 2023 hedefleri Erdoğan tarafından ilk kez AK Parti’nin 12 Haziran 2011 Seçimleri için hazırladığı beyannameyle açıklandı. Erdoğan 2023 yılında; ülkenin toplam gelirini 2 trilyon dolara, kişi başına geliri 25 bin dolara, ihracatı 500 milyar dolara yükseltmeyi, işsizliği ise yüzde 5’e düşürmeyi, böylece ülkemizi 2023’de dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmayı milletimize vadetti. Erdoğan ismini söyleyip, bugün cismini anmadığı bu hedefleri 2013’de 10. Kalkınma Planı’na da yazdı. Hedefler vaat olmaktan çıktı.

"UCUBE ŞAHSIM REJİMİNİN DÜĞMESİNE BASTI"

Hükümetin ve partisinin millete resmi taahhüdü haline geldi. Erdoğan 2014’te 'Ben alışılmış bir Cumhurbaşkanı olmayacağım' diyerek ucube şahsım rejiminin düğmesine bastı. Ekonomi patinaj yapmaya başladı. Demokrasi ve hukuk devletinden uzaklaşıldıkça 2023 hedefleri de hayal oldu. Kişi başına gelir ilk defa 7 yıl üst üste geriledi.

"OVP, 2023 HEDEFLERİNİN HAYAL OLDUĞUNU RESMEN BELGELEDİ"

5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP), 2023 hedeflerinin hayal olduğunu resmen belgeledi. Erdoğan’ın millete verdiği sözü tutamadığın, 2023 hedeflerine ulaşmayı bırakın, hedeflerin yarısını bile tutturamayacağını, ekonomi politikalarının iflasını kendi imzasıyla itiraf etti. OVP, Erdoğan’ın 2023 için millete taahhüt ettiği milli gelir, kişi başına gelir ve ihracat hedeflerinin yarısına bile ulaşamadığını, yine millete taahhüt ettiği işsizlik oranının ikiye katlandığını ortaya koydu. Erdoğan'ın izlediği ekonomi politikasının iflasının ilamı oldu.

Erdoğan’ın tek kişi olma hırsının, yol açtığı ekonomik krizin, devlette yönetim krizinin, milletimize faturası çok ağır oldu. 2023 de ülkeyi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokmayı vadeden Erdoğan, 2023’e iki yıl kala ülkeyi en güçlü 20 ekonomi liginden bile düşürdü. Oysa Türkiye, 1990’da dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasına girmişti.

Ne demiş Ziya Paşa: 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.' Erdoğan’ın eseri de ortada. Ama hala sıkılmadan '2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz' diyor. Oysa Erdoğan kendi sözlerinin altında ezim ezim ezildi. Peki sözünü tutmayana bu topraklarda ne denir? 'Et-tekrârü ahsen, velev kâne yüz seksen' diyerek; Erdoğan 2023 yalanını 180 kez tekrarlayınca milletin kanacağını mı sanıyor? Milletimizin aklını, zekâsını küçümsemenin sonu hüsrandır. Millet zaten hayat pahalılığını, işsizliği ve düşen gelirini cüzdanında değil, ciğerinde hissediyor.

"BİZ GELECEĞİZ, HAYAT BAYRAM OLACAK"

Türkiye elbette dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek kudret ve potansiyele sahiptir. Yeter ki sınırlı kaynaklar 5 yandaş müteahhide ve saray beslemelerine akıtılmasın. Bu pespaye düzeni sandıkta değiştireceğiz. 'Yeni Kadrolar, Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar' dediğimiz '3 Yeni' ile ülkemizin potansiyelini en iyi şekilde kullanacağız. Türkiye’yi içine düştüğü bu karanlık girdaptan çıkaracağız. Milletimizin kaybettiklerini biz telafi edeceğiz. Biz geleceğiz. Hayat bayram olacak!"