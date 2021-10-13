CHP'li Öztrak: ‘Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Uluslararası Para Fonu’nun dün yayınlanan “Ekonomik Görünüm Raporu Ekim 2021” verilerini değerlendirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

1990’DA GİRDİĞİMİZ EN BÜYÜK 20 EKONOMİ LİGİNDEN DÜŞÜYORUZ

“Ülkemiz, AK Parti’nin esamesi okunmazken 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi. Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor.

‘UÇURACAK’ DEDİLER, LİGDEN DÜŞÜRDÜ

1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan ekonomileri bizi geçip ilk 20’ye girerken Türkiye bu ülkelerin gerisine düşüyor. Türkiye, 2018'de tek kişilik vesayet rejimine geçmeden önce de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Tek kişilik vesayet rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en büyük 20 ekonomi liginde yok. ‘Türkiye’yi uçuracak’ dedikleri ucube rejim, Türkiye’yi ligden düşürdü.

BECERİKSİZLİĞİNİZİ SAKLAYAMAZSINIZ

Türkiye’nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesi, Erdoğan şahsım yönetiminde kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir. ‘Tüm dünya bizden kötü’ diyerek beceriksizliğinizi saklayamazsınız. Millet olanları görüyor, notunuzu veriyor. Sandık gelsin diye gün sayıyor.”