CHP'li Faik Öztrak: 2023 hedefleri hayal oldu
CHP Ekonomi Masası, Zonguldak ziyaretinde iş insanları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları ile meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ekonominin her geçen gün kötüye gittiğine dikkat çekti. AKP iktidarının 2023 hedeflerinin muğlak olduğunu belirten Öztrak, “Orta vadeli programa göre 2023’te milli gelir 925 milyar dolar. Buna göre Erdoğan’ın açıkladığı 2023 hedefleri hayal oldu, yarısı bile gerçekleşmeyecek” dedi.
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