Öztrak'tan Bahçeli’nin açıklamalarına sert yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP lider Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Öztrak, "Milletimiz, Bahçeli’nin kendi koltuğunu korumak için "Öcalan, HDP ’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.” diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı" dedi.
1) Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir” diyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 21, 2021
'TBMM TÜM MESELELERİN GÖRÜŞÜLÜP, TARTIŞILACAĞI YEGÂNE ADRESTİR'
Öztrak şunları kaydetti:
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir” diyor.
- Ve cümlesinin devamında “Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi. Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir" diyerek, TBMM'ye olan güvenini açıkça gösteriyor.
- Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1930 tarihinde yaptığı bu konuşma CHP'nin siyasetine yön veren temel anlayışı özetler. TBMM tüm meselelerin görüşülüp, tartışılacağı yegâne adrestir.
'BAHÇELİ'NİN BUGÜNKÜ ADAP, EDEPTEN YOKSUN HEZEYANI KOPUŞUNU SAKLAYAMAZ'
- Milletimiz, Bahçeli’nin kendi koltuğunu korumak için "Öcalan, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.” diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı.
- Bahçeli'nin bugünkü adap, edepten yoksun hezeyanı, meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli biçimde kopuşunu saklayamaz.
- Partisinde koltuğunu kaptırmamak için, göz göre göre Türkiye’yi uçurumdan yuvarlayanların, genlerinde Kuvayı Milliye ve Müdafaai Hukuk olan Cumhuriyet Halk Partisine verebilecekleri bir vatanperverlik dersi yoktur.
NE OLMUŞTU?
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bahçeli, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert bir tepkiyle yanıt verdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bahçeli, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.
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