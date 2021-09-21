Öztrak'tan Bahçeli’nin açıklamalarına sert yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Öztrak, "Milletimiz, Bahçeli’nin kendi koltuğunu korumak için "Öcalan, HDP ’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.” diyerek terörist başının sözcülüğüne soyunduğunu, terörist başına alkış tuttuğunu unutmadı" dedi.

1) Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir” diyor.