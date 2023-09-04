CHP’li Öztrak'tan 'yerel seçim' mesajı: 'Şimdi, bir kere daha...'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:47

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:48

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirirken yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde de bulundu.

Öztrak “Saray kendini kurtarsın diye Halk Bankası’nı dolandırmakla suçladığı, görevden aldığı bakanı ‘mucize adam! diye ekonominin başına atadı. Onun ilk işi de, Saray’ın faiz politikasını irrasyonel ilan etmek oldu. En son da ittifak ortaklarından biri de “Faiz sebep, enflasyon netice modelinin gerçek olmadığı ortaya çıktı” dedi. Beceriksizlik, liyakatsizlik aleniyet kazandı. Koskoca ülkenin itibarını yerle bir ettiler. Döviz için Körfez Şeyhleri’nin, kralların ellerine kapandılar. Onlardan, “Ben senin zenginini daha zengin etmek için para vermem. Para istiyorsan, Önce KKM’yi kaldır” cevabını aldılar. Mucize çözüm diye getirdikleri KKM, oldu tu-kaka. Yetmedi IMF’nin kapısını çalıp tanışma çayına davet ettiler. Yetmedi, bugün Erdoğan, daha önce “Türkiye’ye gelecek” dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında, Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz?” ifadelerini kullandı.

“KIRILDIM, ÜZÜLDÜM DİYEREK MÜCADELEYİ BIRAKAMAYIZ”

Yerel seçime yönelik değerlendirmelerde de bulunan Öztrak “Ülkemiz, yerel seçimlere adım adım ilerlerken yaşam tarzlarının siyasete malzeme edildiği milleti bölen, ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu Hükümet bile isteye yapıyor. Çünkü, sarpa saran ekonomik gidişat, ekonomik soykırım, zam, zulüm konuşulmasın istiyor. Ama bu böyle gidemez, artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında, kırıldım, küstüm, üzüldüm diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, birlik olacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz.

“BÜTÜN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİ KAZANMA İDDİAMIZI ORTAYA KOYUYORUZ”

Biz CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. “Her vatandaşımız en iyi hizmete layıktır” diyor, önümüzdeki seçimler için bütün büyükşehir belediyelerini kazanma iddiamızı ortaya koyuyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha, çok daha iyisini yapacağız” diye konuştu.