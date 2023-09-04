CHP'de danışman tartışması: 'Tanımadığımız isimler var'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.09.2023 - 03:00

CHP’de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medya mesajları konuşulan Perinaz Mahpeyker Yaman’ın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce, 26 Mayıs’ta, Kılıçdaroğlu’na danışman olarak atanması ve 4 Haziran’dan sonra da tüm danışmanlarla beraber görevden alınmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Genel merkezden konuyla ilgili yapılan son açıklamada, Yaman’ın seçim öncesi atanmasıyla ilgili bir yalanlama gelmezken “Haziran tarihinden itibaren genel başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir” denildi.

Yaman’ın danışmanlığa getirilmesiyle ilgili Halk Tv’den Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, atamanın yapıldığını kabul etti. “O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu mesajlarını bilseydim atamazdım. Bir arkadaşım ‘AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. CHP için çalışmak istiyor’ dedi. O günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. İncelemeye zamanım yoktu” ifadelerini kullandı.

‘TANIMIYORUZ’ DİYEN DE VAR

Partideki milletvekillerinin çoğu ise “Kılıçdaroğlu’nun yanındaki danışmanları tanımadığını” vurguluyor. Konuyla ilgili konuşan milletvekilleri, “Genel başkan atamaları kendi iradesiyle yapıyor. Kaç danışmanı var, bu danışmanlar kim, bilgimiz olmuyor” diyor.

Yapılan danışman atamalarını eleştiren bir grup vekil, “PM’de de ‘Kim bu insanlar, sayısı ne’ diye sorulmasına rağmen bu atamalardan kimsenin haberi yok. Daha önce PM’de bu danışmanların partiye verdiği zararlar gündeme geldi ama tatmin edici bir yanıt alınamamıştı. Partide sırf AKP’de ya da MHP’de eskiden ilçe başkanlığı gibi görevler yaptığı için danışman olan kişiler oluyor. CHP’nin Atütürk ilkelerinden, laiklikten aykırı düşüncedeki hiç kimsenin danışmanlığına ihtiyacı yok” değerlendirmesini yapıyor.

Partideki bazı milletvekilleri ise “bir kişilik atama nedeniyle kimsenin suçlanamayacağını” söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun her düşünceden insandan görüş almak istediğini söyleyen vekiller, “Danışmanlardan fikir alınır ama bu her dedikleri uygulanacak demek değil. CHP, Atatürk ilkelerinden asla vazgeçmez” diyor.