CHP’li Öztunç: AGİTPA olarak Ukrayna’ya sonsuz desteğimiz sürüyor

Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:18

Güncelleme: 21.02.2025 - 14:18

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dünyadaki son siyasi gelişmeler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın son günlerdeki açıklamaları ve siyasi adımlarının sadece ilgili ülkeler için değil aynı zamanda Avrupa için de sıkıntılı bir sürecin habercisi olduğuna işaret etti. Dünyanın neresine bakılırsa bakılsın istikrarsızlık, diplomatik kriz ve savaş hali görüldüğüne dikkat çeken Öztunç, “Trump, Ukrayna konusunda ABD’nin geçmiş politikasının aksine açıklamalar yapıyor.

Bu bir sürpriz değil. Seçim kampanyasında bugünlerin işaretini vermişti. Ancak Trump, Avrupa ile bu konuda tam olarak ters düşüyor. Trump, Zelenskiyi diktatörlükle suçlarken Avrupa’nın Zelenski’ye desteği devam ediyor. Bu kapsamda dün Viyana’da bir araya gelen AGİT-PA genel kurulunun en önemli gündem maddesiydi Trump’ın sözleri. Ukrayna savaşını son 50 yılda Avrupa’nın yaşadığı en büyük sınav olarak değerlendiren Avrupalı parlamenterlere göre Ukrayna’nın toprak bütünlüğü sağlanmalı ve Ukrayna’nın siyasi kararlarına kendisi karar verebilmeli. Belki açıkça Trump ismi verilmiyor ancak bu söylemin Trump’a bir mesaj olduğu aşikar” dedi.

‘UKRAYNA OLMADAN MASA ANLAMSIZ’

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) olarak Ukrayna’ya sonsuz desteği sürdürdüklerini belirten Özturç, “Ukrayna’nın güvenliği AGİT bölgesinin güvenliği ile eşdeğerdir. Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnci arttırılmalı ve toparlanma döneminde destek olunması da gerekiyor.

Bu kapsamda Moldova’ya da destek olunmalı çünkü Moldova’ya yönelik bir siber saldırı ve dezenformasyon süreci var. Rusya ile işbirliği içinde olan Belarus’a da dikkat edilmeli. Çünkü bölgesel güvenlik tehdit ediliyor. Avrupa’nın güvenliği açısından zor günlerden geçiyoruz. Parlamenterler olarak teyakkuzda olmalıyız. Avrupa’ya göre sorunun çözümünde Trump ile Putin değil beraberlerinde Zelenski’de masada olmalı. Kalıcı barış için Ukrayna olmadan bir masa anlamsız olur” ifadelerini kullandı.

‘FİLİSTİN ÜSTÜN KÖRÜ GEÇİLDİ’

Ayrıca, AGİT-PA Genel Kurulu’nda Filistin konusunun üstün körü geçildiğini kaydeden Öztunç, “Avrupalı parlamenterler konu gündemimize geldi demek için dillerinin ucuyla bir kaç kez Filistin dediler. Oysa Ukraynalı çocuklar için üzülürken Filistinli çocuklar için üzülmezseniz samimiyetiniz ve insanlığınız sorgulanır. Trump’ın Ukrayna için açıklamalarını açıktan ya da dolaylı yollardan eleştiren Avrupa, Gazze konusundaki görüşlerine ise gıklarını çıkarmadı. Böylece çifte standard bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu” diye konuştu.