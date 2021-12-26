CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a 'nankör' tepkisi: 'Nankör arıyorsan aynaya bakacaksın'

26 Aralık 2021 Pazar, 16:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç bugün seçim bölgesi olan Kahramanmaraş’ta CHP Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

“PAZARCI PARA İSTEYİNCE DEYİN Kİ ‘GÖZLERİME BAK’”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yi eleştiren Öztunç, salondakilere “Hepiniz Maliye Bakanı olabilirsiniz” diye seslendi. Öztunç, “Maliye Bakanı olmanın kriteri ekonomist filan olmak değil. Bu Nurettin Nebati Maliye Bakanı olduğuna göre hepiniz Maliye Bakanı olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, vatandaşın karşısına geçip, ‘Gözlerime bak’ diyeceksiniz. Yarın pazara gidip, alışveriş yaparken deyin ki ‘3 kilo domates ver’. Domates, salatalık, patlıcan alın. Pazarcı para isteyince deyin ki ‘Gözlerime bak’. Gözlerime bak diyor” diye konuştu.

“SAYIN ERDOĞAN BU MEMLEKETTE BİR TANE NANKÖR VARSA O DA SENSİN, SEN”

Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işsizlik olduğunu söyleyenlere “Nankör” demesine tepki göstererek, “Milletine nankör diyen bir Cumhurbaşkanı var. Ben de CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Tayyip Erdoğan’a diyorum ki. Sayın Erdoğan bu memlekette bir tane nankör varsa o da sensin, sen. Millete kim nankör derse nankör kendisidir. Tayyip Erdoğan 20 yıldır bul millet sana oy verdi, sen millete nankör diyorsun. Yazıklar olsun sana. Nankör arıyorsan aynaya bakacaksın. Aynaya bak, nankörü görürsün” dedi.

“OYUNU KURAN BOZAR. İTİRAF EDİYOR”

Öztunç, Erdoğan’ın “Kur oyununu bir saatte bozduk” sözüne de “Oyunu kuran bozar. İtiraf ediyor. Bu oyunu kendisi kurguladı. Yandaşları zengin olsun, doları 18’den 11’den alsın diye. Kendisi kurguladı, bir saatte kendisi bozdu. Oyunu kurna da bozan da Tayyip Erdoğan’dır” diye tepki gösterdi.

“DOLAR İLE EURO İLE BİZİM DEĞİL SENİN MÜTEAHHİTLERİNİN İŞİ VAR”

Öztunç, faiz ve kur artışından yurttaşın etkileneceğini söyleyerek, konuyla ilgili bir hikayeyi anlattı. Öztunç, “Dolarla, Euro ile bizim ne işimiz var” sözüne de yanıt vererek, “Ey Tayyip Erdoğan, bizim paramız Türk lirası doğru. Dolar ile euro ile bizim değil senin müteahhitlerinin işi var. Şu müteahhitlerine de söylesene” dedi.