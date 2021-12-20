CHP'li Ali Öztunç'tan Erdoğan'a sert tepki: "Bakara Suresi'nin neresinde 'Sen saraylarda otur, millet ev bulamasın' yazıyor"

20 Aralık 2021 Pazartesi, 15:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Yozgat Milletvekili Ali Keven ve Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, kooperatif mağdurlarının sorunlarını dinledikten sonra CHP Kayseri İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

"NEREDE ‘MAĞDURUM’ DİYEN BİR VATANDAŞIMIZ VARSA CHP ORADA"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, şunları söyledi:

"Nerede ‘mağdurum’ diyen bir vatandaşımız varsa, nerede ‘haksızlığa uğradım’ diyen bir vatandaşımız varsa, nerede ‘ben dara düştüm’ diyen bir vatandaşımız varsa CHP ve onun milletvekilleri orada. Bugün kooperatif mağdurlarıyla görüştük. Orada şehit anası var, kanser hastası var, engelli çocuk ve onların ailesi var. Engelli kardeşim bizi görünce korktu, babası ‘Polis zannediyor’ diyor. Dar gelirli vatandaşlarımız kara kışta sokağa atılmış. Vatandaş, ‘Bu kooperatif kurulurken o dönemin belediye başkanı geldi söz verdi, kurdeleyi beraber kestik, ama şimdi yanımızda hiçbiri yok, yanımızda siz varsınız’ diyor. Şunu gördük ki adaletin bittiği yerde zulüm başlamış. Biz, bu mağduriyeti çarşamba günü araştırma önergesi verip dile getireceğiz. Sayın Vali’yi iki kez aradım. ‘Müsaitseniz sizi ziyaret etmek isteriz, konunun özü budur’ dedim. Sayın Vali, ‘Bu konu adalete intikal etmiş, ben de ailelerle görüştüm, adalet ne karar verirse’ dedi. Ama daha adalet sonuçlanmadan bu aileler sokağa atılmış."

Öztunç ise şu açıklamayı yaptı:

"Dün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen bir grup Kayserili yurttaşımız, kooperatiflerle ilgili bir mağduriyetten söz etmişlerdi. Bunun üstüne sayın Genel Başkanımız dün bize talimat verdi ve ben, Kırşehir Milletvekilimiz Metin İlhan ve Yozgat Milletvekilimiz Ali Keven ile birlikte bugün sabah Ankara’dan yola çıktık ve Kayseri Milletvekilimiz Çetin Bey ve İl Başkanımız Ümit Hanım ile birlikte bugün ilgili mağduriyetin yaşandığı bölgeye ziyaret gerçekleştirdik.

"KURDELE KESERKEN VAR, VATANDAŞ MAĞDURKEN KAYIP. KLASİK AK PARTİ"

Ekonomik kriz var, dolar aldı başını gitti, millet evine ekmek götüremiyor, her gün zam geliyor. Yurttaş, bir ekonomik buhranla mücadele ediyor ama tüm bunlar yaşanırken bir yandan da evinde huzurla yaşamak istiyor. Bir kooperatife üye oluyorsunuz, ‘Çoluk çocuğumla huzur içinde yaşayayım’ diyorsunuz, kredi çekip borçlanıyorsunuz ve bir kooperatife üye oluyorsunuz. Asgari ücretlisiniz, ama her ay ekmeğinizden kısıyorsunuz ve kooperatife para yatırıyorsunuz. Eve yerleşiyorsunuz, bir gün biri gelip, ‘Çıkın evden’ diyor. Niye? ‘Şu oldu, şu açık var, şuna imza attınız, maliyet yükseldiği için bu evi bu fiyata veremeyeceğiz.’ Birtakım alengirli işler, Ali Cengiz oyunlarıyla ‘Evden çık’ diyorlar. Kış günü, kriz bir taraftan, soğuk bir taraftan, insanları niye evinden çıkarıyorsunuz? Şehidin kayın validesini evden çıkarıyorlar, engelli çocuğu olanı evden çıkarıyorlar, kanser hastası kadıncağızı evden çıkarıyorlar. Çıkmazsa ‘Polis zoruyla çıkartırız’ diyorlar. Şu ana kadar dört evi polis zoruyla çıkarmışlar. Hangi vicdan, hangi kitapta yazıyor bu? Bu ne insanlığa sığar ne siyasete sığar ne Müslümanlığa sığar. Hiçbir şeye sığmaz bu. Kış günü insanlar evinden edilir mi? Üstelik konu mahkemede, yargıda. Yargı süreci bir işlesin, belki adamlar haklı çıkacaklar. Hayır. Adamını bulan gemisini yürütüyor ve bu insanlar evlerinden çıkarılıyor. Tamamına yakını da AK Parti’ye oy vermiş kitle. Bu kooperatifin temeli atılırken Memduh Büyükkılıç orada. Sayın Büyükkılıç, temel atılırken oradaydın, şimdi niye orada değilsin? AK Parti milletvekilleri neredesiniz? Kurdele keserken var, vatandaş mağdurken kayıp. Klasik AK Parti. AK Partililerin tamamına yakını böyledir.

"AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI YAPACAĞINA DEVLETİN VALİLİĞİNİ YAP"

Biz, CHP olarak, Genel Başkanımızın verdiği talimatla bu yurttaşlarımızın bu sorunun çözülmesi için gerekeni yapacağız. Bir tek bu kooperatif de değil. İl Başkanımız ve milletvekilimizin tespitine göre sekiz ayrı kooperatifte aynı sorunlar yaşanıyor. Kayseri, kooperatif mağdurlarının başkenti haline getirilmiş. Kayseri Valisi’nden, seçilmiş milletvekili olarak randevu talep ettik, randevu vermedi. Sayın Vali, sen bu şehrin valisiysen bu şehirde yaşayan herkesin sorunuyla ilgilenmek zorundasın. AK Parti il başkanlığı yapacağına devletin valiliğini yap ve Kayserililerin sorunlarıyla ilgilen.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ TBMM'DE BU KONUYU KONUŞACAĞIZ"

Çarşamba günü TBMM’de bu konuyu konuşacağız. Araştırma önergesi Genel Kurul’a gidecek. Sayın Vali’nin ve Kayseri milletvekillerinin açıklamalarını bekliyoruz. Bu işe bir çözüm bulsunlar. Çağrımızı bir kez daha yapıyoruz. Kayseri’deki kooperatif mağdurlarının sorunlarını çözün. Çözemiyorsanız o koltuklardan kalkın."

Yabancıların Türk parasıyla alay ettiği görüntülerin sosyal medyada dolaşmasıyla ilgili sorulan soruya Öztunç, şu yanıtı verdi:

"TÜRK LİRASINI ERİTENLER UTANSIN"

"Bizim onurumuz, şerefimiz; bayrağımızdır, İstiklal Marşı’mızdır, paramızdır. Kim bizim paramızla, bayrağımızla, İstiklal Marşı’mızla, kutsal kitabımızla dalga geçerse o büyük bir hata yapıyor demektir. Buna da devletin müdahale etmesi gerekir. Suriyelilere biz ev sahipliği yaptık ama ev sahibiyiz diye, siz de savaş mağdurusunuz diye gelip bizim evimizdeki düzeni bozmaya hakkınız yok, bize hakaret etmeye hakkınız yok. Sen benim parama hakaret ederek bana hakaret ediyorsun, Türk milletine hakaret ediyorsun. Bu hale getirenler utansın. Türk lirasını dolar karşısında, euro karşısında, Bulgaristan levası karşısında eritenler utansın.

"BAKARA SURESİ'NİN NERESİNDE 'SEN SARAYLARDA OTUR, MİLLET EV BULAMASIN' YAZIYOR"

Dün akşam yine konuştu; TÜSİAD’a, oraya, buraya laf ediyor. İş adamı seni uyarıyor, uyarmasın mı, bu kadar mı tahammülsüzsün? Bakara Suresi’nin arkasına saklanıyor. Bakara Suresi’nin neresinde ‘Sen saraylarda otur, millet ev bulamasın’ yazıyor. Hiçbir yerinde yazmıyor, işlerine geldiği gibi yorumluyorlar. İnşallah bugünler de geçecek. Hülya Avşar’ın dediği gibi geçmeyecek ama. ‘Gerekirse simit yeriz’ diyor. Ye simidi görelim, sen havyar yiyorsun Hülya Hanım. Senin keyfin yerinde sayın Hülya Avşar. Türkiye’yi getirdikleri hal budur."