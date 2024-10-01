CHP'li Öztürk’ten Bakan Şimşek’e zor sorular: ‘Dolandırıcılar mağdurların verilerine nasıl erişti?’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:32

Güncelleme: 01.10.2024 - 19:32

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Akbank müşterilerinin mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak paralarının başka kişilere aktarıldığı ve adlarına çeşitli krediler çekildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Öztürk, şunları kaydetti:

"Dolandırıcıların verilerimize bu kadar kolay ulaşabilmesi tek kelimeyle bir milli güvenlik sorunudur. İnternette 50 lira 100 lira gibi fiyatlara istediğiniz herkesin her bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Daha verilerimizi koruyamayan devlet, bizleri nasıl koruyacak? Bu kadar vatandaş mağdurken devlet kurumlarının ölü taklidi yapması ayrı bir skandaldır. Derhal sorularımıza yanıt verilmeli ve tüm sorumlular cezalandırılmalıdır.”

Öztürk, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"On binden fazla mağdurun olduğu söylenen siber dolandırıcılıkta mağdur sayısı tam olarak kaçtır? Siber dolandırıcılar mağdurların verilerine nasıl erişmiştir?

Ellerinde kaç kişinin daha verileri olduğu tahmin edilmektedir? Mağdurların hesaplarından yapılan havalelerden şüphelilerin kimlikleri tespit edilmiş midir? Yakalanmaları için bir adım atılmış mıdır?

BDDK, söz konusu siber dolandırıcılıkla ilgili sorumlu olan çalışanlarına ceza verecek midir? BDDK, konuyla ilgili bir ceza alacak mıdır?

Siber gaspa uğrayan mağdurların zararı karşılanacak mıdır? Mağdurların hesaplarına herhangi bir güvenlik uygulamayan Akbank, konudan dolayı bir ceza alacak mıdır?

Akbank’ın ilgili güvenlik gerekliliklerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmekte midir ve bu kontroller ne sıklıkla gerçekleştirilmektedir?"