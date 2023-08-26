CHP’li Polat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 16:22

Güncelleme: 26.08.2023 - 16:27

CHP, İzmir’in Dikili ilçesinin yeni başkanını seçmek için sandık başına gitti. Divan Başkanlığı görevini İzmir Milletvekili Rıfat Nalbatoğlu’nun yaptığı toplantıda İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat’ta yer aldı.

Kaset tartışmaları ve 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerin neden kaybedildiği üzerine gergin geçen toplantıda söz alan Burada söz alan Mahir Polat, “Genel seçim atlattık. Seçimlerde köy köy sokak sokak dolaşan örgütümüze teşekkür etmek istiyorum. Daha durmak yok, enseyi karartmak yok, gidilecek çok yolumuz var. Bir seçim atlattık, başladığı zaman Türkiye otoriter bir rejim içinde yönetiliyor. İttifak sürecine başladığımız zaman bizim bir masa kuruldu ve masayla ilgili iktidarın manipülasyon çalışmaları başladı. Masa basit kurulmuş masa değildir. Yol yürüyüşünün temsiliydi. AKP iktidarının en çok korktuğu şeydi. Bu masada yaşanan türbülans ile biz motivasyon eksikliği ile gittik seçime. Tarihin en eşitsizlik ve adaletsizlik içeren seçimini yaşadık. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama; Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı. Bunlarda bir karşılık buldu ve bunun karşılığında biz seçimi kazanamadık” diye konuştu.

AKP'LİLERE YANIT

CHP'li Polat, açıklamalarının ardından AKP’den çok sert tepkiler geldi. Polat da sosyal medya hesabından "Montaj yapmanın ahlak dışı, bunu savunmanın ahlaksızlık olduğunu vurguladığım konuşmam sonrası, dile getirilen nezaketsiz ve sığ sözleri söyleyenlere misli ile iade ediyorum. Montajla yapılan propagandanın ahlaklı olduğunu iddia edecek siyasetçi olduğunu da zannetmiyorum. Ahlak erezyonunun son bulmasını ve siyasi nezaketin hakim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.