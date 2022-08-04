Aliağa'da asbestli gemiye karşı miting yapıldı: "Verilen izinler iptal edilsin"

04 Ağustos 2022 Perşembe, 21:20

TMMOB, KESK, DİSK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri'nin yanı sıra birçok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin destek verdiği miting, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.

"Ölüm gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıyıp, "Ölüm gemisini durduralım" yazılı pankart açan yurttaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Aliağa dünyanın çöplüğü değildir", "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları atarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen izinlerin iptal edilmesi için çağrı yaptı.

TUNÇ SOYER'DEN TEPKİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç soyer, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Soyer, "Asbestli geminin gelişini protesto etmek için Ankara’da Brezilya Büyükelçiliği'nde basın açıklaması yapıp, pankart açtık. DİSK emekçileri ve vekillerimiz Gamze Taşçıer ile Murat Emir’e destekleri için İzmir adına teşekkür ediyorum. Herkesi mücadelemize destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Asbestli geminin gelişini protesto etmek için Ankara’da Brezilya Büyükelçiliği'nde basın açıklaması yapıp, pankart açtık. DİSK emekçileri ve vekillerimiz Gamze Taşçıer ile Murat Emir’e destekleri için İzmir adına teşekkür ediyorum.



Herkesi mücadelemize destek olmaya çağırıyorum. pic.twitter.com/nv92reequx — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 4, 2022





"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Basın açıklamasını Aliağa Emek ve Demokrasi Güçleri adına Deniz Gültekin okudu.

Açıklama şöyle:

On yıllardır Aliağa’da faaliyet yürüten gemi söküm tesisleri değil Türkiye’de, Dünya’da en ilkel çalışma koşullarına sahip, önlenebilir iş kazalarının sıklıkla yaşandığı işçi ölümlerinin maalesef sıradanlaştığı alanlardan biri. Gemi söküm patronlarının kar hırslarını bu zamana kadar ne yarattıkları çevre tahribatı ne sökülen gemilerle bizlerin soluduğu havayı, içtiği suyu, bastığı toprağı zehirlemeleri ne de işçi ölümleri durduramadı. Sao Paulo gemisinin ihracatı için Sök Denizcilik'in edindiği Tehlikeli Maddeler Envanteri'nin geminin sadece en fazla yüzde 12’sinin tespite tabi olduğu bir metot ile yapılmış olduğunu uzmanların açıklamalarından takip ediyoruz. Bu haliyle bile Tehlikeli Madde Envanterini yapan şirket tarafından kabul edilen, yüzlerce ton kurşun, kadmiyumlu boya, radyoaktivite tehlikesi ve işçi ve halk sağlığına uygun bertarafı ile ilgili hiçbir güvencemiz olmayan, belirsiz miktardaki asbesti Aliağa'da kabul etmemiz mümkün değildir.

ALİAĞA BELEDİYESİ'NE TEPKİ

Bu gemi 5 Ağustos’ta Brezilya’dan yola çıkarılmak isteniyor. Uluslararası çevre örgütleri, Türkiye’deki kamuoyu ve STK’lar ve bizler bu kentte yaşamını sürdüren halk olarak hiçbir sözleşmeye, kanuna ve denetlemeye tam anlamıyla tabi tutulmayan Sao Paulo uçak gemisinin karasularımıza girmesini istemiyoruz. Bu geminin yaratacağı tahribatın Aliağa’yla sınırlı kalmayacağını İzmir ve hatta Ege bölgesini de etkileyeceği gerçeğini de unutmamalıyız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bir avuç sermayedarın değil halkın bakanlığı olmaya davet ediyor ve verdiği izinleri bir an evvel iptal edilmesini istiyoruz. Sadece bakanlık değil Aliağa Belediyesi’ni de kafasını gömdüğü kumdan çıkararak oylarını aldığı Aliağa halkının çevre mücadelesine ve taleplerine yüzünü dönmesi gerektiğini bir kez daha bu meydandan hatırlatıyoruz.

"BAKANLIĞIN VERDİĞİ İZİNLER İPTAL EDİLSİN"

Taleplerin sıralandığı açıklama şöyle devam etti: